FCA trennt sich überraschend von Trainer Martin Schmidt

Es kam für mich nicht wirklich überraschen, aber hoffentlich noch zum richtigen Zeitpunkt. Herr Schmidt konnte, flankiert durch sein unerklärlich langes Festhalten an Minderleistern (Koubek, Lichtsteiner) wohl nicht mehr in die Köpfe des Teams durchdringen. Zudem waren auch...bis auf gestern, wenn seinem Kopf entsprungen, wo die Taktikvorgaben beim Spiel in der Arroganz-Arena nahezu perfekt waren.....seine taktischen Überlegungen (Freiburg, Dortmund nach der 3:1 Führung) nicht zielführend. Auch seine Außendarstellung verlor sich immer mehr in Allgemeinplätzen. Danken muss man ihm auf jeden Fall für die Rettung letzte Saison, wo er wirklich noch das Feuer etwas zum Lodern brachte, dieses Jahr war alles nur noch rudimentär und fragil.



Herrn Reuter und auch Herrn Hoffmann, die ebenfalls einen extrem schlechten Eindruck auf mich gemacht haben, möchte ich aber nicht aus der aktuellen Nummer rausnehmen. Denke auch der Manager sowie der Präsident, hätten nicht nur durch, zumindest von außen sieht es so aus, ihre oft gezeigte Sturheit, sondern aktives Eingreifen (unsägliches Theater um die Torwartposition und Festhalten an Koubek) Zeichen setzen können und müssen absolut mitverantwortlich für die erneute Misere, das Krisenmanagement sowie entsprechende Kommunikationsprobleme zeichnen.



Hoffe, es wird ein starker Trainer....falls Herr Reuter so etwas überhaupt will.....gefunden, der im Stile eines Markus Gisdol nochmal echt Gas gibt und wir damit vor dem drohenden Worst Case 2. Liga bewahrt werden.



Nobby Die Stimme der Rosenau

