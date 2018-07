vor 53 Min.

FCA unterliegt Gladbach nach guter erster Hälfte mit 1:2 FC Augsburg

Auf dem Weg ins Trainingslager tritt der FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach an - und hinterlässt in den ersten 45 Minuten einen ordentlichen Eindruck.

Von Johannes Graf

In rund drei Wochen steht mit dem DFB-Pokalspiel im hessischen Steinbach das erste Pflichtspiel an, mit dem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach sind die Fußballprofis des FC Augsburg in die finale Phase der Vorbereitung eingestiegen. Vor rund 2500 Zuschauern hinterließen die Augsburger in der ersten Hälfte einen ordentlichen Eindruck und führten, zahlreiche Wechsel in der Pause mündeten letztlich in eine 1:2 (1:0)-Niederlage.

Bis zum ersten Pflichtspiel wird sich das Personal, das Trainer Manuel Baum zur Verfügung steht, noch verändern. Am Donnerstagvormittag absolvierten die WM-Teilnehmer Alfred Finnbogason, Ja-Cheol Koo und Takashi Usami im Rosenaustadion ihren obligatorischen Laktattest, sie werden am Freitag im tirolerischen Längenfeld zur Mannschaft stoßen. Umringt von Bergen wird sich der Bundesligist in seinem zweiten Trainingslager eine Woche lang auf die kommende Saison vorbereiten.

Dass Marcel Heller die Tage in Österreich als FCA-Spieler miterleben wird, ist äußerst ungewiss. Der 32-Jährige steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Darmstadt 98. Am Vormittag trainierte er noch mit der Mannschaft auf den Plätzen nahe der heimischen Anlage, am Abend fehlte er gänzlich im Kader. Der FCA wollte den Wechsel nicht bestätigen, nannte aber auch keinen Grund für Hellers Abwesenheit.

Die Anzeichen verdichten sich entsprechend, dass Heller zu jenem Verein zurückkehrt, bei dem er die beste Phase seiner Profikarriere erlebt hat. Zudem trifft er dort auf seinen größten Förderer. Unter Trainer Dirk Schuster, einst ebenfalls in Diensten des FCA, etablierte sich Heller in der ersten Liga. Vor einem Jahr wechselte Heller ablösefrei zum FCA. Zu Beginn der vergangenen Saison bereitete er zwei Treffer vor und erspielte sich einen Stammplatz, im Verlauf der Saison wusste Heller immer seltener zu überzeugen. Letztlich blieb der Offensivspieler gänzlich ohne Treffer.

Hinteregger und Hahn fehlen gegen Gladbach ebenfalls

Während Hellers Abgang nahezu fix scheint, steckt in der Personalie Martin Hinteregger reichlich Spekulation. Das englische Boulevardblatt Sun bringt den Österreicher mit den Premier-League-Teilnehmern Westham United und FC Everton in Verbindung. Dem Bericht zufolge bietet Westham knapp 15 Millionen Euro. Außerdem soll der italienische Erstligist Inter Mailand Interesse am 25-jährigen Innenverteidiger haben.

Wie Heller fehlte Hinteregger in Rottach-Egern, beschaulich am Rande des Tegernsees gelegen. Der Österreicher hatte am Dienstag noch trainiert, seit Mittwoch ist er angeschlagen. Ebenfalls nicht im Kader befand sich André Hahn (private Gründe), ein Wiedersehen mit ehemaligen Mitspielern der Borussia fiel entsprechend aus.

Diese zeigten eine engagierte Leistung in den ersten 45 Minuten, hatten deutlich mehr Ballbesitz, während die Augsburger sich aufs Verdichten der eigenen Reihen und rasante Gegenangriffe beschränkten. Die Gladbacher wussten durchaus zu überzeugen, zahlreiche Tormöglichkeiten ergaben sich aus ihrem Ballbesitz. Wiederholt im Mittelpunkt: Augsburgs Torhüter Fabian Giefer. Noch ist nicht entschieden, wer nach dem Wechsel von Marwin Hitz zu Borussia Dortmund das FCA-Tor bewachen wird, in Rottach-Egern sammelte Giefer jedenfalls Pluspunkte. Reihenweise verhinderte er Gegentore, er parierte Schüsse von Raffael (19./27.), Fabian Johnson (26.) und Oscar Wendt (22.).

Innerhalb weniger Minuten holt sich Gladbach den Sieg

Die FCA-Spieler versuchten sich am schnellen Umschaltspiel nach Balleroberung - und hatten damit Erfolg. Sehenswert bereitete Jonathan Schmid, der die rechte Offensivseite bekleidete, vor, ebenso eindrucksvoll der trockene Rechtsschuss von Sergio Cordóva ins lange Eck zum 1:0 (23.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte tauschte FCA-Trainer Baum seine Elf nahezu komplett aus. Dies wirkte sich aus. Zwar setzte Georg Teigl den Ball an den Pfosten (47.), in der Folge bestimmte Gladbach das Geschehen und drehte innerhalb von zwei Minuten die Partie. Tobias Strobl (64.) und Jonas Hofmann (66.) trafen zum Endstand.

FCA:

1. Hälfte: Giefer - Danso, Khedira, Callsen-Bracker-Bracker - Framberger, Baier, Max - Schmid, Gregoritsch, Richter - Cordóva

Giefer - Danso, Khedira, Callsen-Bracker-Bracker - Framberger, Baier, Max - Schmid, Gregoritsch, Richter - Cordóva 2. Hälfte: Giefer - Stanic, Callsen-Bracker, Janker - Teigl, Danso, Rieder, Parker, Malone - Ji, Rösch

