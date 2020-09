vor 54 Min.

FCA unterliegt im Test gegen Ajax Amsterdam knapp mit 0:1

Daniel Caligiuri (in Grün) war an der entscheidende Szene beteiligt. Sein Handspiel mündete in einen Strafstoß und den Siegtreffer von Ajax Amsterdam.

Gegen das Spitzenteam aus den Niederlanden zeigt der Bundesligist eine ordentliche Leistung, muss sich aber geschlagen geben. So ordnet Trainer Herrlich die Generalprobe ein.

Von Johannes Graf

In den vergangenen Jahren bettete der FC Augsburg seine Generalprobe in einen Familientag ein. Im Stadionrund konnten sich Anhänger des Fußball-Bundesligisten vor und nach dem letzten Testspiel an allerhand Attraktionen vergnügen, während die Profis auf dem Rasen der Arena für den Ernstfall probten. In Corona-Zeiten ist alles anders. Diesmal stellte eine Auswärtspartie gegen einen europäischen Spitzenklub den letzten Test dar, ohne Zuschauer traf der FCA auf Ajax Amsterdam. Ort des Geschehens: nicht die Arena in mitten der Stadt, sondern der Sportpark De Toekomst auf dem Trainingsgelände.

Ajax Amsterdam war der harte Testspielgegner, den sich Trainer Heiko Herrlich zum Abschluss der Vorbereitung gewünscht hatte. Davon zeugte nicht zuletzt das 0:1 (0:1), das die einzige Niederlage in der Testphase bedeutete. Nach der Partie wirkte Herrlich trotz der Niederlage nicht unzufrieden. "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und hatten unsere Möglichkeiten. Letztendlich haben wir wegen einer Standardsituation das Spiel verloren." Herrlich lobte das mutige Auftreten seiner Mannschaft, bemängelte aber andererseits, dass seine Spieler phasenweise Bälle zu schnell wieder hergaben und dadurch Ruhe im Spiel fehlte. "Das ist ausbaufähig", sagte Herrlich. Ebenso wie die Chancenverwertung.

Inwieweit die Startelf jener entspricht, die Herrlich in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Eintracht Celle aufbieten wird, bleibt abzuwarten, weil Herrlich auf eine Reihe von Spielern verzichten musste. So fehlten die Nationalspieler Michael Gregoritsch ( Österreich), Ruben Vargas ( Schweiz) sowie Fredrik Jensen ( Finnland), außerdem mussten die angeschlagenen Noah Sarenren Bazee, Eduard Löwen und Marco Richter passen. Erst in der kommenden Woche zum Team stoßen wird der jüngste Neuzugang Robert Gumny.

Gouweleeuw beginnt als Kapitän des FC Augsburg

Scheinbar geklärt ist die Frage, wer die Startelf des FCA künftig aufs Feld führt. Alfred Finnbogason, Rani Khedira und Florian Niederlechner standen vom Anpfiff weg auf dem Grün, die leuchtend gelbe Binde trug indes Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw. Er dürfte auf Daniel Baier folgen, dessen Vertrag aufgelöst worden war.

Die Augsburger begannen mutig, liefen die Niederländer früh in deren Hälfte an und versuchten sich im Pressing. Nach einem Ballgewinn eröffnete sich so André Hahn die erste Torchance der Partie, der Ball rutschte ihm aber über den Fuß und verfehlte daher das Ziel weit (7.). In der Folge lösten sich die Amsterdamer geschickt durch Technik und Ballsicherheit aus prekären Situationen, sie erspielten sich ein Übergewicht und hätten beinahe von einem Missverständnis zwischen Torwart Rafal Gikiewicz und Gouweleeuw profitiert (12.). Weil sie nach Ballgewinn nur selten präzise passten, konnten die Augsburger Umschaltmomente kaum zu Angriffen nutzen.

31 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Ulrich Wagner

FCA gerät durch Strafstoß in Rückstand

Die verdiente Führung der Gastgeber entsprang einer Standardsituation. Caligiuri fiel der Ball auf den ausgestreckten Arm. Die Niederländer bekamen zurecht einen Strafstoß zugesprochen, den Zakaria Labyad souverän verwandelte (19.). Niederlechner verpasste die prompte Antwort, als er den Ball ans Außennetz setzte. In Summe kamen die Augsburger jedoch nur selten vor das Amsterdamer Gehäuse. Auch, weil die Freistöße von Daniel Caligiuri keine Gefahr im Strafraum erzeugten. Auf der anderen Seite hätte David Neres beinahe den zweiten Treffer erzielt, als er unbedrängt am linken Pfosten vorbeizielte (38.).

Herrlich veränderte seine Elf in der Halbzeitpause. Einerseits wollte er den Belastungen in der Vorbereitung gerecht werden, andererseits erhoffte er sich wohl eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. Tobias Strobl, Mads Pedersen und Marek Suchy kamen in die Partie. Torgefahr übte jedoch erneut Ajax aus, als Nicolas Tagliafico mit einem Schuss an Gikiewicz scheiterte (48.).

Koubek ersetzt Gikiewicz im FCA-Tor

Wie in der ersten Hälfte begann der FCA forsch und setzte Amsterdam unter Druck - Niederlechners Torschuss mangelte es lediglich an Schärfe und Genauigkeit - getroffen hätten aber beinahe die Niederländer. Gikiewicz patzte und ließ den Ball fallen, Neres nutzte dies aber nicht zum 2:0 (56.). An diesem Fehler dürfte es aber nicht gelegen haben, dass Herrlich wenig später den Polen vom Feld nahm und Tomas Koubek einsetzte.

Bereits vor dem Spiel war besprochen worden, dass Koubek noch Einsatzminuten bekommen soll. Derzeit sieht es danach aus, dass Gikiewicz vorerst als Stammkraft den Platz zwischen den Pfosten einnehmen wird, Koubek und Benjamin Leneis sind dessen Herausforderer. Koubek stand sogleich im Mittelpunkt, gegen Lassina Traore verkürzte er den Winkel, Labyads Schuss verfehlte das Tor mehrere Meter.

Zehn Minuten blieben den Augsburgern, um die Niederlage abzuwenden. Weil jedoch weiterhin die letzte Entschlossenheit fehlte und Finnbogason in der letzten Minute aussichtsreich scheiterte, verabschiedete sich der FCA mit einem 0:1 aus der Vorbereitung. Das erste Pflichtspiel steht am Samstag im DFB-Pokal zuhause gegen Celle an (15.30 Uhr).

FC Augsburg Gikiewicz (66. Koubek) - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai (46. Suchy), Iago (46. Pedersen)- Caligiuri, Khedira (46. Strobl), Gruezo (66. Oxford), Hahn - Niederlechner, Finnbogason

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen