FCA verlängert Verträge mit Teigl und Moravek bis 2022

Der FC Augsburg bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Jan Moravek und Georg Teigl verlängerten ihre Verträge bis zum Jahr 2022.

Der FC Augsburg hat die nächsten beiden Vertragsverlängerungen bekannt gegeben: Nach der Verlängerung von Rechtsverteidiger Raphael Framberger um fünf Jahre wurden nun auch die Arbeitspapiere von zwei anderen FCA-Spielern auf jeweils drei Jahre ausgedehnt.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, werden Rechtsverteidiger Georg Teigl und Mittelfeldspieler Jan Moravek zwei weitere Jahre beim FC Augsburg bleiben. Bei beiden Profis lief der bisherige Vertrag bis Sommer 2020, nun stehen beide bis 2022 im Wort.

Teigl könnte einer der Gewinner der aktuellen Kadersituation werden

Zumindest die Vertragsverlängerung von Georg Teigl dürfte für einige Beobachter überraschend kommen. Der Österreicher, der 2016 von RB Leipzig nach Augsburg kam, kam in seinen bisherigen Spielzeiten nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Von Januar bis Juni 2018 war der 26-Jährige an Eintracht Braunschweig ausgeliehen.

In der vergangenen Saison kam Teigl auf sechs Einsätze in der Liga und ein Spiel im DFB-Pokal. Insgesamt sammelte Teigl seit seinem Wechsel nach Augsburg 26 Pflichtspieleinsätze. Dass Teigl trotz seiner Reservistenrolle keine schlechte Stimmung macht, rechnet man ihm beim FCA hoch an. Er bedankt sich in der Pressemitteilung des Vereins für das Vertrauen: "Ich schätze es sehr, die Möglichkeit zu haben, in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der FCA hat mir eine Perspektive aufgezeigt, die ich gerne nutzen möchte. Daher freue ich mich auf die nächsten Jahre in Augsburg."

Tatsächlich scheint die aktuelle Kadersituation Teigl entgegen zu kommen. Denn auf der Position des Rechtsverteidigers gibt es beim FCA eine Vakanz. Der einzige Spieler, dessen Einsatzgebiet die rechte Abwehrseite ist, ist Raphael Framberger - und der erholt sich gerade von den Folgen des zweiten Kreuzbandrisses.

Für Moravek ist Augsburg eine "zweite Heimat" geworden

Beinahe schon zur Institution beim FCA gehört indes Jan Moravek. Der Tscheche spielt seit Januar 2012 beim FC Augsburg und gehört damit nach Daniel Baier, der seit 2008 mit einer halbjährigen Unterbrechung beim FCA spielt. zu den dienstältesten Spielern.

Sonderlich oft auf dem Platz bekommen die FCA-Fans Moravek aber nicht zu sehen - das liegt am Verletzungspech, das den Mittelfeldspieler regelmäßig heimsucht. Immer wieder verhindern Muskelverletzungen einen Einsatz des dreifachen Nationalspielers. In sechseinhalb Jahren kommt Moravek deswegen nur auf 99 Pflichtspiele für den FC Augsburg. Alleine in der Bundesliga wären in dieser Zeit 221 Spiele möglich gewesen.

Moravek wird in der offiziellen Stellungnahme des Klubs wie folgt zitiert: "Ich habe immer betont, dass Augsburg meine zweite Heimat geworden ist, weil ich mich hier in der Stadt und beim FCA unheimlich wohl fühle. Daher ist es schön, dass ich auch in den kommenden Jahren weiterhin für den FCA spielen werde."

FCA-Manager Stefan Reuter betont in der Pressemitteilung des Klubs, dass beide Spieler sowohl sportliche, als auch menschliche Qualitäten mitbringen. "Daher freut es uns, dass beide ebenfalls ihre Zukunft in Augsburg sehen und sich mit der Vertragsverlängerung weiter an den FCA gebunden haben." (eisl)

