vor 26 Min.

FCA verlängert Vertrag mit Marco Richter FC Augsburg

Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Jungprofi Marco Richter vorzeitig verlängert. Der gebürtige Friedberger soll bis 2023 für den Bundesligisten spielen.

Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Jung-Profi Marco Richter vorzeitig um fünf Jahre verlängert und bindet den 20-Jährigen bis zum 30. Juni 2023 an sich. Das teilte der Verein am Montagnachmittag mit.

FCA-Manager Reuter: "Marco Richter hat sehr großes Potenzial"

Der in Friedberg geborene 20-Jährige feierte am 8. Spieltag sein Bundesliga-Debüt beim 2:2-Unentschieden bei der TSG 1899 Hoffenheim und konnte in der abgelaufenen Saison insgesamt zwölf Einsätze in der Bundesliga verbuchen. Dabei gelang ihm am 21. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt sein erster Bundesliga-Treffer.

„Marco Richter hat sehr großes Potenzial und auch in der vergangenen Saison schon bewiesen, dass er in der Bundesliga spielen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird und freuen uns, dass wir Marco für fünf Jahre an den Verein binden konnten“, wird FCA-Manager Stefan Reuter in der Mitteilung zitiert.

Marco Richter selbst zeigte sich erfreut: „Der FC Augsburg ist mein Verein. Ich bin hier aufgewachsen und zum Profi geworden, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich hier weiter an meiner Entwicklung arbeiten kann. Das Umfeld passt perfekt zu mir und ich möchte noch viele Erfolge gemeinsam mit der Mannschaft feiern.“

Marco Richter ist derzeit im WM-Trainingslager in Eppan

Derzeit befindet sich der gebürtige Friedberger mit der U20-Auswahl des DFB in Eppan, Italien. Dort dient die U20 der A-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Russland als Trainingspartner. Richter feierte am 9. November 2017 sein Debüt in der U20-Auswahl. (AZ)

