FCA verpflichtet Engländer Reece Oxford fest

Nach einer halbjährigen Leihe kommt der 20-jährige Abwehrspieler fest zum FC Augsburg. Dabei hatte der Engländer nicht immer Glück im Augsburger Trikot.

Von Johannes Graf

Der FC Augburg ist ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Zum Fußball-Bundesligisten stößt ein Profi, der bereits im Trikot des FCA aufgelaufen ist. Wie der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung verlautbarte, wird Reece Oxford fest verpflichtet. Der Engländer erhält in Augsburg einen Vierjahresvertrag bis Juni 2023.

FC Augsburg verpflichtet Reece Oxford fest als Verteidiger

Oxford war seit der Winterpause vom Premier-League-Klub West Ham United an den FC Augsburg ausgeliehen, nun soll er dauerhaft die Mannschaft verstärken. „Ich freue mich sehr, dass ein fester Wechsel nach Augsburg geklappt hat. Ich habe mich im letzten halben Jahr sehr wohl gefühlt in der Stadt und beim Verein und möchte nun in der Bundesliga einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung machen“, ließ sich Oxford vom FCA zitieren.

In der Rückrunde zeigte der 20-Jährige teils unglückliche Auftritte. Er kam in sieben Ligaspielen zum Einsatz, wobei die rund drei Monate im Augsburger Trikot äußerst durchwachsen für ihn verliefen. In seinem vierten Spiel sah er gegen den SC Freiburg die Rote Karte und wurde für drei Partien gesperrt; als er gegen Hoffenheim wieder in der Startelf stand, holte ihn der damalige Trainer Manuel Baum nach 26 Minuten vom Rasen; im letzten Heimspiel gegen Hertha BSC verursachte er einen Strafstoß, der zur Niederlage führte.

Stefan Reuter: "Sind überzeugt, dass er uns verstärken wird"

Trainer Martin Schmidt sah beim jungen Defensivspieler dennoch Qualität. "Er hat das Potenzial, ein Großer zu werden“, sagte Schmidt gegen Ende der vergangenen Saison.

Sportgeschäftsführer Stefan Reuter erklärte, er sei froh, einen Spieler verpflichtet zu haben, der den Verein kennt. "Wir sind davon überzeugt, dass er uns in den nächsten Jahren verstärken wird."

Über die Wechselmodalitäten schweigen sich die Klubs wenig überraschend aus, Oxford soll aber deutlich billiger zu haben gewesen sein als zunächst angenommen. Von einem hohen einstelligen Millionenbetrag soll Westham abgerückt sein, stattdessen wird über eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro spekuliert.

Oxford passt ins Anforderungsprofil: Die Augsburger wollten ihren Kader verjüngen und waren in der Innenverteidigung auf der Suche nach Verstärkungen. Vor allem auch deshalb, weil Stammkraft Jeffrey Gouweleeuw sich seit Wochen mit Adduktorenbeschwerden plagt.

Eine Verpflichtung des Wolfsburgers Felix Uduokhai scheint damit vom Tisch. Neben dem FCA sollen der VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf am 21-jährigen Abwehrspieler interessiert gewesen sein.

