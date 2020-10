vor 1 Min.

FCA verpflichtet Verteidiger - und verleiht ihn gleich wieder

Frederik Winther ist nach unseren Informationen bald ein Spieler des FC Augsburg - für Augsburg spielen wird der 19-Jähriger aber vorerst nicht.

Von Robert Götz

Das Gerücht, dass der FC Augsburg am dänischen Abwehrtalent Frederik Winther interessiert ist, hielt sich schon seit Tagen. Das dänische Boulevardblatt BT hat davon berichtet. Jetzt hat der Bundesligist Ernst gemacht, die Verpflichtung des 19-jährigen Linksfußes des dänischen Erstligisten Lyngby BK ist fix.

Er erhält einen langfristigen Vertrag bis 2025 und soll dem FCA eine Million Euro Ablöse Wert sein. Damit sticht der FCA mehrere andere interessierte Klubs aus, die sich ebenfalls um das Talent bemüht hatten.

Allerdings ist Winther ein Wechsel auf die Zukunft. Denn der Abwehrspieler, der hauptsächlich in der Innenverteidigung eingesetzt wird, aber auch auf der linken Abwehrseite spielen kann, wird sofort ein Jahr an den Tabellenelften der dänischen Superligaen zurückverliehen. Bei seinem Heimatverein und in gewohnter Umgebung soll der dänische U19-Nationalspieler noch ein Jahr Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, ehe er in den Bundesligakader aufgenommen werden soll.

