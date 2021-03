vor 47 Min.

FCA will Nationalspieler nur ohne Quarantäne-Pflicht abstellen

Plus In Zeiten der Corona-Pandemie will der FCA nicht jeden Spieler abstellen, der danach in Quarantäne müsste. Woraus Sportchef Reuter jetzt wartet.

Von Johannes Graf

Für Laszlo Bénes war die Partie gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) nach einer Halbzeit beendet. Der Offensivspieler des FC Augsburg hatte eine schwache Leistung gezeigt, obwohl er sich doch einmal mehr für Aufgaben in der slowakischen Nationalmannschaft empfehlen wollte. Ende März stehen Begegnungen in der WM-Qualifikation an. Bénes hofft wie andere Nationalspieler des FCA auf eine Berufung für seine Landesauswahl.

Sollten Augsburger Profis für Länderspiele nominiert werden, verknüpft FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter dies mit Bedingungen. "Wir wollen keinen abstellen, der anschließend in Quarantäne gehen müsste", betonte er am Freitagabend. Der Fußball-Bundesligist steht im Austausch mit dem Gesundheitsamt, Anfang der Woche erwartet Reuter eine "klare Stellungnahme" und "finale Aussagen", wie man vorgehe.

In der Champions League war Budapest plötzlich zu einem beliebten Spielort geworden, weil dort Reisebeschränkungen umgangen werden konnten. Die Mannschaft von RB Leipzig hätte nach einem Spiel beim FC Liverpool sonst in Quarantäne gemusst.

Die südamerikanische Qualifikation wurde bereits verschoben

Vor den kommenden Länderspielen erneuern sich die Diskussionen, Kritiker werfen dem Profifußball weiter einen Sonderweg vor. Jüngst resultierten daraus erste Konsequenzen. Die nächsten zwei Spieltage der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 wurden abgesetzt. Hintergrund sind Reiserestriktionen, wodurch Spieler nach ihrer Rückkehr von den Länderspielen mitunter in Quarantäne gemusst hätten.

Carlos Gruezo (Ecuador) wird folglich nicht zu Länderspielen reisen, derzeit verletzt sind Alfred Finnbogason (Island) und Fredrik Jensen (Finnland). Weitere Augsburger Spieler, die auf Berufungen für ihre Nationalmannschaft hoffen, sind Benes (Slowakei), Michael Gregoritsch (Österreich), Ruben Vargas (Schweiz), Robert Gumny (Polen), Tomas Koubek (Tschechien) und Felix Uduokhai (Deutschland).

Ob sie in den Länderspielen Ende dieses Monats zur Auswahl ihres Landes gehören, entscheiden die jeweiligen Nationaltrainer. Und die Gesundheitsämter, die demnächst die Rahmenbedingungen vorgeben werden.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen