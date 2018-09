22:33 Uhr

FCA wird gegen die Bayern für frechen Debütantenball belohnt FC Augsburg

Der FCA präsentierte sich mutig beim FC Bayern - und erspielte ein verdientes Unentschieden. Ein Spieler muss sich aber mit Note 4 zufrieden geben. Die Einzelkritik.

Von Robert Götz

Es gibt sicher angenehmere Debüts als eines gegen den FC Bayern München. Doch FCA-Trainer Manuel Baum machte seine Ankündigung wahr („So geht es nicht weiter“) und beorderte Torhüter Andreas Luthe auf den Platz und setzte Fabian Giefer auf die Bank. Aber Luthe war nicht der einzige Neuling. Auch Jan Moravek durfte erstmals in dieser Saison von Anfang an ran, genauso wie Caiuby. Und der FCA wurde für seinen frechen und mutigen Debütantenball mit einem nicht unverdienten 1:1 (0:0) belohnt.

Andreas Luthe Der Routinier hatte geduldig auf seine Chance gewartet und nutzte sie. Zwar hatte er mit seinen Abschlägen Probleme, den eigenen Mann zu finden, doch auf der Linie brachte er die Bayern 90 Minuten lang fast zur Verzweiflung. Egal ob gegen Wagner oder Sanchez, Luthe hielt stark. Nur beim Kontertor von Robben war er machtlos. Der große Gewinner beim Unentschieden. Note 2,0

Jeffrey Gouweleeuw Er ist einer der besten Innenverteidiger der Liga. Das bewies der Niederländer mit einer abgeklärten Leistung auch am Dienstagabend. Abgeklärt am Ball mit einer guten Zweikampf- und Passquote behielt er immer die Übersicht und versuchte sich auch ab und zu mit Ausflügen in die Bayern-Hälfte. Note 2,0

Rani Khedira Der flexibelste FCA-Spieler, wenn nicht sogar der Bundesliga. Er agierte diesmal im Zentrum der Dreierkette und hielt dabei abwechselnd Sandro Wagner und Thomas Müller gut in Schach. Note 3,0

Martin Hinteregger Stark verbessert gegenüber den Vorwochen. Ließ sich auch von Arjen Robben auf der linken Seite nicht austanzen, sondern blieb cool. Beim Tor des Holländers war die Unordnung nach dem Konter einfach zu groß. Note 2,5

Raphael Framberger Sorgte für den Aufreger in der ersten Hälfte, als er völlig unbedrängt einen Rückpass in den Lauf spielte, doch Luthe behielt im 1:1 die Oberhand. Mit dem Ball am Fuß hat er aber noch einige Orientierungsschwierigkeiten. Ansonsten zeigte er keinen Respekt vor seinen prominenten Gegenspieler und gefiel mit einer überragenden Zweikampfquote. Note 3,0

Jan Moravek Wenn der defensive Mittelfeldspieler fit ist, ist er immer ein Kandidat für die Startelf. Und am Dienstagabend war er fit. Zwar hatte er zwischendurch noch kleine Wackler, aber gegen die Bayern kann so etwas vorkommen. Nach einer Stunde war er aber platt. Für ihn kam Felix Götze. Note 3,5

Daniel Baier Der Kapitän hatte diesmal im Defensiven viele Wege zu gehen und viele Löcher zu stopfen. Seine Zweikampf-Statistik war nicht überragend, aber die verlorenen waren nicht spielentscheidend. Note 3,0

Philipp Max Spielte fast einen Linksaußen. Wahnsinn, welches Pensum er mit Sprints und langen Läufen absolvierte. Und hätte ihn Caiuby in der fünften Minute angespielt, wäre sein zweites Saisontor vielleicht fällig gewesen. Note 2,5

Andre Hahn Rannte, ackerte, kämpfte und war überall zu finden. Das sind die Tugenden, für die ihn der FCA geholt hat. Schade, dass er in der ersten Halbzeit bei einem sehenswerten Konter schoss, anstatt in das 1:1 zu gehen. Note 3

Michael Gregoritsch War wie seine Kollegen als Stoßstürmer im Pressing als erster Anlaufspieler mit viel Laufarbeit eingebunden. Versuchte aber auch immer wieder, im schnellen Umschaltspiel Nadelstiche zu setzen. War in der 77. Minute nicht wegen seiner Auswechslung gegen Cordova angefressen, sondern dass er den Freistoß aus einer vielversprechenden Position nicht mehr schießen durfte. Note 3,5

Caiuby Hätte in der sechsten Minute einfach zu Max quer spielen müssen, dann hätte er der Held des Tages werden können. So war sein Spielzug einfach egoistisch. Ansonsten stellte er sich aber in den Dienst der Mannschaft und war viel unterwegs. Note 4

Felix Götze Als Bayernspieler durfte er in der Allianz-Arena in keinem Pflichtspiel agieren. Beim FCA hingegen schon. Kam in der 61. Minute und zeigte keinen Respekt vor seinen ehemaligen Trainingspartnern. Und in der 87. Minute stand er goldrichtig und drückte den Ball zum 1:1 mit der Brust über die Linie. Sein Bundesligator-Debüt.

Sergio Cordova Kam für Gregoritsch, um noch einmal Druck nach vorne zu machen.

Es werden nur Spieler bewertet, die mehr als 30 Minuten gespielt haben.

