vor 41 Min.

FCA zeigt Spiele gegen Middlesbrough und Olching im Live-Stream FC Augsburg

Trainer Manuel Baum mit Fredrik Jensen (rechts) und Felix Götze bei der gewonnenen Partie gegen Würzburg. In dieser Woche stehen noch zwei weitere Testspiele an.

Der FC Augsburg bereitet sich mit Testspielen gegen Middlesbrough und Olching auf die neue Saison vor. Beide Partien lassen sich in einem Live-Stream sehen.

Zweimal konnten die FCA-Fans am Samstag beim Testspiel gegen die Würzburger Kickers jubeln: Neuzugang Julian Schieber und Jonathan Schmid sorgten mit ihren Toren für den 2:0-Sieg. In dieser Woche stehen zwei weitere Partien an, mit denen sich der FC Augsburg auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet - und beide lassen sich im Live-Stream sehen.

Am Mittwoch tritt der FC Augsburg ab 18.30 Uhr in Bad Wörishofen gegen den englischen Zweitligisten Middlesbrough an. Am Donnerstag ab 19 Uhr folgt dann schon das nächste Testspiel gegen Olching.

Wie gewohnt bietet der FCA den Live-Stream hier über seine Facebook-Seite an. Alternativ können sich Fans die Spiele hier über YouTube live anschauen.

Die Testspiele des FC Augsburg

Bevor der FC Augsburg am 25. August das erste Bundesliga-Duell der neuen Saison gegen Aufsteiger Düsseldorf bestreitet, stehen noch weitere Testspiele an. Hier eine Übersicht:

FCA - FC Middlesbrough

Mittwoch, 18. Juli, 18.30 Uhr, Bad Wörishofen

SC Olching - FCA

Donnerstag, 19. Juli, 19 Uhr, in Olching

FCA – Gladbach

Donnerstag, 26. Juli, 19 Uhr, in Rottach-Egern

Newcastle United – FCA

Samstag, 4. August, 15 Uhr in Newcastle

FCA – Athletic Club Bilbao

Sonntag, 12. August, 15.30 Uhr, WWK ARENA

(AZ)

