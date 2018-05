vor 25 Min.

Fällt Michael Gregoritsch gegen Schalke aus? FC Augsburg

Augsburgs Trainer Baum ärgert sich über die Sperre von FCA-Profi Heller. Doch ausgerechnet der Einsatz des besten Torschützen beim Schalke-Spiel ist fraglich.

Von Johannes Graf

In dieser Woche bekam die Öffentlichkeit keinen Profi des FC Augsburg zu Gesicht. Am Mittwoch hatte Trainer Manuel Baum seinen Spielern einen freien Tag gegeben, am Montag und Dienstag hatte er zwei Diagnostik-Tage angesetzt. Dessen Ergebnisse sind für Baum von hohem Interesse.

Der 38-Jährige denkt bereits an die kommende Spielzeit, schon jetzt will er wissen, mit welchen Hausaufgaben er seine Profis in die Sommerpause schicken muss. Zudem wollte er den Verletzungen auf den Grund gehen, die sich in der Rückrunde häuften.

Wenn Baum und sein Trainerteam die Mannschaft im Sommer auf die nächste Bundesligaspielzeit vorbereiten, sollen sich die Spieler konditionell auf einem ordentlichen Niveau bewegen. „Wichtig ist, vor der Pause zu wissen, in welchem Zustand sich die Spieler befinden“, erklärt Baum.

Erst am Donnerstag und Freitag stimmt Baum unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Mannschaft gezielt auf den FC Schalke 04 ein. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet könnten in Augsburg die Vizemeisterschaft und den Einzug in die Champions League perfekt machen. Allerdings wollen die FCA-Profis ihre durchwachsene Heimbilanz in der Rückrunde (nur drei Siege) aufhübschen.

Manuel Baum hat bereits die kommende Saison im Blick. Zu Beginn der Woche überprüfte er den körperlichen Zustand seiner Profis mithilfe einer zweitägigen Leistungsdiagnostik. Bild: Ulrich Wagner

Auch wenn der FCA den Klassenerhalt geschafft hat, verwehrt sich Baum gegen den Eindruck, es ginge für seine Mannschaft um nichts mehr. Unter anderem verweist er darauf, dass sich die Platzierung in der Endtabelle auf die Ausschüttung der Fernsehgelder auswirke, und darauf, dass man vor ausverkauftem Haus einen ordentlichen Abschluss hinlegen möchte. „Wir wollen uns natürlich bei den Fans für die Unterstützung bedanken, und das geht am besten auf zwei Arten: ein leidenschaftliches Spiel auf den Platz bringen und es dann natürlich möglichst auch gewinnen“, sagt Baum. Durch die eigene Mentalität wolle man Schalke an den Rand einer Niederlage bringen, ergänzt er.

FC Augsburg: Hitz spielt sicher - Einsatz von Gregoritsch fraglich

Um dies zu bewerkstelligen, wird Baum seine Anfangsformation auf jeden Fall verändern. Wer im letzten Heimspiel der Saison (Samstag, 15.30 Uhr) für den FCA auf dem Platz stehen wird, darüber lässt sich diesmal kaum etwas sagen. Ins Tor wird auf jeden Fall Marwin Hitz zurückkehren. Der Verein hatte bekannt gegeben, dass der 30-Jährige den FCA am Saisonende verlassen wird, gegen Schalke bekommt er sein Abschiedsspiel.

Marwin Hitz wird den FCA verlassen. Bild: Ulrich Wagner

Fraglich ist der Einsatz von Michael Gregoritsch. Der mit 13 Toren treffsicherste Angreifer der Augsburger plagt sich mit Adduktorenproblemen. Beim 2:2 gegen Hertha BSC musste er nach einer knappen Stunde ausgewechselt werden. Ob Gregoritsch bis Samstag fit wird, dazu will Baum keine Prognosen abgeben. Das müsse man abwarten, meint er.

Verzichten muss Baum auf Marcel Heller. In Berlin hatte der Trainer den Flügelstürmer eine Viertstunde vor Schluss eingewechselt, kurz vor Schluss sah er nach einem taktischen Foul an Berlins Trainersohn Palko Dardai die Rote Karte. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wertete seinen Tritt als Tätlichkeit und sperrte Heller für drei Bundesligaspiele. Dass sich Heller nach Spielschluss beinahe freundschaftlich mit Schiedsrichter Marco Fritz ausgetauscht hatte und im Guten mit ihm auseinanderging, wirkte sich nicht strafmildernd aus.

Somit fehlt Heller nicht nur in den letzten beiden Begegnungen der laufenden Runde, sondern wird auch den Auftakt der kommenden Spielzeit verpassen. Augsburgs Trainer Baum war vor kurzem wegen wiederholten Reklamierens vom Sportgericht zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden, nun ist er ein weiteres Mal nicht damit einverstanden, wie das Sportgericht entschieden hat. „Ich kann das nicht nachvollziehen“, betont Baum. Zwei Spiele Sperre wären seiner Meinung nach vollkommen ausreichend gewesen. Baum räumte ein, Heller habe das Foul vorsätzlich begangen, aber das sei keine Tätlichkeit gewesen.

