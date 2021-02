vor 17 Min.

Fan-Video soll die FCA-Profis vor dem Spiel in Mainz aufbauen

Plus Birigt Kaiser hat für die Spieler des FC Augsburg ein Motivationsvideo mit Bildern und Video-Schnipseln von anderen FCA-Fans erstellt. Es soll den FCA-Profis Mut machen.

Von Robert Götz

Kritik, sagt Birgit Kaiser, Kritik an den Leistungen des FC Augsburg sei in diesen Wochen normal und man dürfe sie auch aussprechen. Doch was nach nur vier Punkten aus den letzten acht Spielen in den Kommentarspalten der sozialen Medien und im Internet auf die FCA-Spieler und besonders auf Trainer Heiko Herrlich einprasselt, geht der 33-Jährigen zu weit. „So eine schwächere Phase hat doch jedes Team einmal. Es gibt so Phasen, auch im eigenen Leben, da kommt man auch wieder raus.“

Die fünffache Mutter und FCA-Anhängerin steht normalerweise im L-Block

Normalerweise würde sie bei den Heimspielen im L-Block auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne den FCA anfeuern. „Um sie nach vorne zu peitschen“, sagt die gebürtige Augsburgerin, die mit ihrem Mann und den gemeinsamen fünf Kindern in Egling an der Paar, zehn Kilometer südlich von Mering, im Landkreis Landsberg wohnt. Doch da in Corona-Zeiten die Fans nicht ins Stadion dürfen, hat sich die gelernte Industriekauffrau etwas anderes einfallen lassen.

Zuerst wollte sie mit anderen Gleichgesinnten Plakate malen, die vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen an der WWK-Arena aufgehängt werden sollten. Doch nach Rücksprache mit einem der FCA-Fanbeauftragten, Markus Wiesmeier, änderte sie ihren Plan. „Die Plakate würden die Spieler gar nicht wahrnehmen vor einem Spiel, hat er gesagt. Dann sind wir auf die Idee mit einem Motivationsvideo mit Bildern und kleinen Videoschnipseln von uns Fans und einem aufmunternden Brief gekommen.“

150 FCA-Fans schicken ihr Bilder und Videoschnipsel

Am Donnerstag vor einer Woche hat sie darum einen Aufruf in zwei FCA-Facebookgruppen gestartet, innerhalb von wenigen Tagen hatte sie 150 Bilder und Videosequenzen von Fans und Fanklubs, darunter auch einen aus Israel, erhalten. Zusammen mit einem guten Bekannten, der in Kiel wohnt, hatte sie via Internet bis Dienstag die Rohfassung des Videos geschnitten, am Donnerstag hat sie nun die Endfassung dem FCA zukommen lassen. „Das war schon einiges an Arbeit, meistens in den Abendstunden, weil ich mit den Kindern untertags genug zu tun habe. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zwei Testseher von mir waren auf jeden Fall begeistert.“

Tobias Strobl bedankt sich für die Profis des FC Augsburg

Das Motivationsvideo wird jetzt beim FCA von Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Trainer Heiko Herrlich gesichtet und soll dann den Spielern kurz vor dem so wichtigen Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 gezeigt werden. Über einen Beitrag des Fernsehsenders a.tv hat sich FCA-Spieler Tobias Strobl schon einmal im Voraus bedankt. Er hofft, dass die zusätzliche Motivation hilft, um einen Sieg mit nach Hause zu bringen. Das hofft Birgit Kaiser auch: „Ich glaube, die packen das, denn wir können Abstiegskampf. Ich hoffe, unser Video kann dabei ein bisschen helfen.“

