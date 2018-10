13:39 Uhr

Fan stirbt nach Herzstillstand beim Spiel gegen Freiburg FC Augsburg

Während des FCA-Spiels gegen Freiburg ist ein Fan auf der Südtribüne zusammengebrochen. Er konnte wiederbelebt werden - starb aber auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Notärzte kämpften am Sonntagabend während des Bundesliga-Spieles des FC Augsburg gegen den SC Freiburg in der WWK-Arena fast eine Stunde um das Leben des 68-jährigen Augsburgers - doch am Ende vergeblich. Er starb nach Angaben seines Stadion-Begleiters auf dem Weg ins Klinikum. Den Tod des Augsburgers bestätigt am Montag auch Pressesprecher Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Der FCA-Fan hatte kurz nach Spielbeginn auf der Südtribüne im Z-Block einen Herzstillstand erlitten und war auf seinem Sitz zusammengebrochen. Sein Begleiter informierte sofort einen Ordner und dann funktionierte die Rettungskette im Stadion sekundenschnell. Innerhalb kürzester Zeit waren die Rettungskräfte vor Ort und belebten den Mann wieder. Später wurde er auch im Krankenwagen hinter der Südtribüne noch behandelt.

Fan stirbt nach FCA-Spiel: Es wurde still im Stadion

Als im Stadion bekannt wurde, dass es sich um Notfalleinsatz handelte, stellten sowohl die aktive Fan-Szene des FC Augsburg als auch die des SC Freiburg ihre Fan-Gesänge ein. Sie hatten sich über Handy-Kontakt abgesprochen und hielten sich auch bis zum Ende des Einsatzes daran.

Man muss aber auch sagen, die FCA Fans, mit zeigen ganz großes Herz, das Sie ihren Support, aufgrund der Rettungsmaßnahmen, einstellen. Gehört, eindeutig trotz des besorgniseregenden Zwischenfalls, zu den Gänsehaut Momenten. Dafür Respekt, an die Augsburg Fans #FCASCF #Bundesliga — Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) 30. September 2018

Erst als beide Fanlager informiert wurden, dass der Notarzteinsatz beendet war, setzten die Fangesänge wieder ein. Zu diesem Zeitpunkt bestand noch die Hoffnung, dass es ein Happy-End geben könnte. Doch das bestätigte sich leider nicht.

