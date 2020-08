vor 10 Min.

Fix: Kevin Danso wechselt auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf

FCA-Verteidiger Kevin Danso schließt sich auf Leihbasis dem Bundesligaabsteiger aus Düsseldorf an. Der Österreicher trainierte bereits mit der Mannschaft.

Der nächste, bitte: Der FC Augsburg dünnt seinen Kader weiter aus. Am Dienstag wechselte Abwehrspieler Kevin Danso zu Fortuna Düsseldorf. Beim Bundesligaabsteiger wird der Österreicher bis Sommer 2021 ausgeliehen. Dem Vernehmen nach erhält der FCA für den 21-Jährigen eine Leihgebühr von 500.000 Euro, eine Kaufoption wird es für den Innenverteidiger nicht geben.

Nach dem überstandenen Medizincheck am Dienstag trainierte Danso bereits mit seiner neuen Mannschaft. Bei der Fortuna ist der Österreicher in der Innenverteidigung fix eingeplant und soll den zum US Sassuolo abgewanderten Kaan Ayhan ersetzen.

Wechsel: Kevin Danso wäre beim FC Augsburg wohl nur Ersatz gewesen

Beim FC Augsburg steht Danso noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag, wäre in der aktuellen Besetzung in der Innenverteidigung aber wohl nur Ersatz gewesen, denn Felix Uduokhai und Jeffrey Gouweleeuw gelten als gesetzt. Der Plan des FC Augsburg: Danso soll in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln und könnte im kommenden Jahr als gestandener Spieler zurück nach Augsburg kommen.

Die vergangene Saison verlief für Danso nicht gerade nach Wunsch: Kurz vor Saisonbeginn wurde er an den Premier-League-Klub Southampton verliehen. In der von Ralph Hasenhüttl trainierten Mannschaft kam Danso aber nur sporadisch zum Einsatz, bestritt nur sechs von 38 möglichen Ligaspielen.

Im Kader des FC Augsburg stehen damit aktuell 34 Spieler unter Vertrag. Als mögliche Abgänge gelten Georg Teigl und Julian Schieber, die nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen dürfen und stattdessen ein individuelles Fitnessprogramm absolvieren. Gesucht wird noch ein Rechtsverteidiger. (eisl)

