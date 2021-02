vor 20 Min.

Fünf Änderungen: Mit dieser Aufstellung will der FCA gegen Leverkusen punkten

Ruben Vargas ist einer von sechs neuen Spielern in der Startelf des FCA gegen Leverkusen.

Noch nie konnte der FC Augsburg gegen Leverkusen gewinnen. Gelingt ausgerechnet heute der erste Erfolg gegen die Werkself?

Von Florian Eisele

Es sind stürmische Zeiten für den FC Augsburg und insbesondere seinen Trainer Heiko Herrlich: Von den vergangenen sieben Spielen gingen sechs verloren. Doch nicht nur die dürftige Punkteausbeute ist ein Grund für den immer größeren Unmut vieler Fans am Trainer - auch die Spielweise der Mannschaft gibt wenig Grund zur Freude. Bei der jünsten Niederlage gegen Leipzig gab der FCA seinen ersten Torschuss beim Elfmeter ab, der eine Viertelstunde vor dem Ende zum 1:2-Anschlusstreffer führte.

Umso erstaunlicher war es, dass sich FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter in einem Interview mit unserer Redaktion so deutlich wie noch nie hinter seinen Coach stellte. Herrlich solle noch lange beim FC Augsburg arbeiten, am besten offenbar über seinen bis 2022 datierten Vertrag hinaus: "Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht nur die Saison zusammen beenden, sondern dass Heiko Herrlich wegen seiner Qualitäten als Trainer und als Mensch sehr langfristig beim FC Augsburg tätig sein wird."

Worte, die bei Herrlich selbst naturgemäß gut ankamen: "Natürlich freut einen das, wenn man Rückendeckung bekommt vom Stefan. Ich denke, er kann das am besten beurteilen, er ist bei den Analysen immer dabei, bei den Spielvorbereitungen, oft auch beim Training. Er kann das am besten beurteilen."

Herrlich will beim FC Augsburg weiter auf eine stabile Defensive bauen

An seiner defensiven Grundeinstellung wolle Herrlich nichts ändern, betonte der Trainer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Leverkusen : "Das Allerwichtigste wird sein, dass wir wieder kompakt gegen den Ball arbeiten, dass wir die Konzentrationsmängel, die in den letzten Spielen in manchen Phasen da waren, als wir dann die Gegentore bekommen haben, abstellen."

In der Startelf der Augsburger gegen Leverkusen deutet aber vieles auf einer Viererkette hin: Raphael Framberger kehrt ebenso wie Felix Uduokhai zurück. Im Mittelfeld kehrt Ruben Vargas auf die linke Seite zurück, Daniel Caligiuri spielt auf rechts. Rani Khedira ersetzt Carlos Gruezo in der Defensivzentrale, vorne steht mit Florian Niederlechner ein potentieller Abnehmer für die Vorlagen von Laszlo Benes in vorderster Front:

Die Aufstellung des FC Augsburg:

Gikiewicz - Framberger, Uduokhai, Gouweleeuw, Pedersen, Caligiuri, Khedira, Benes, Strobl, Vargas - Niederlechner

Bank: Koubek, Gumny, Suchy, Gregoritsch, Moravek, Richter, Gruezo, Hahn, Oxford

