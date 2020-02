14:34 Uhr

Für die EM würde FCA-Profi Niederlechner seine Hochzeit verschieben

Bei einer Nominierung für die Europameisterschaft müsste der Stürmer des FC Augsburg seine Pläne ändern. Ob das seiner Lebensgefährtin gefällt?

Von Marco Scheinhof

Bei Florian Niederlechner muss es schnell gehen. Ein paar kurze Interviews, rasch in die Kabine zum Umziehen, schon geht es los in Richtung Mainz. Der Stürmer des FC Augsburg ist am Samstagabend im aktuellen Sportstudiodes ZDF zu Gast. Zuvor hat er mit seinem Team ein 1:1 gegen den SC Freiburg geholt. Nicht gerade euphorisch, aber auch keineswegs niedergeschlagen also tritt er den Weg ins Fernsehstudio an. "Ich kann positiv über beide Seiten sprechen", ruft er noch seinen ehemaligen Freiburger Kollegen zu, ehe er verschwindet.

Niederlechner war vor der Saison aus Freiburg zum FC Augsburg gekommen. Dennoch sei das Spiel am Samstag nichts Besonderes gewesen. "Eigentlich ganz normal", sagt er über die Partie. Anders noch als das Hinspiel im Schwarzwaldstadion, das schon deutlich spezieller für ihn gewesen sei. Niederlechner spielt bislang eine starke Saison für den FCA. Elf Tore hat er bereits erzielt.

Terminkollision mit seiner Hochzeit

Kein Wunder also, dass er auch im Sportstudio auf eine mögliche Nominierung für die Europameisterschaft im Sommer angesprochen wird. Und damit auf eine mögliche Terminkollision. Denn Florian Niederlechner und seine Partnerin Melanie wollen im Juni heiraten. Das könne bedeuten, dass der 29-Jährige auf einen Plan B für den Fall der Fälle zurückgreifen müsste. "Dann muss ich die Hochzeit wahrscheinlich absagen", räumte Niederlechner ein. Vorsichtshalber habe er diese Problematik schon mit seiner Lebensgefährtin besprochen. Man könne die Hochzeit ja "auf alle Fälle" nachholen, so Niederlechner.

Sollte sich Joachim Löw tatsächlich bei ihm melden, "würde ich rangehen und sagen: Ich würde mitkommen." Jetzt muss der Bundestrainer also nur noch anrufen.

