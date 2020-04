vor 31 Min.

Für zwei FCA-Profis ist der Weg zu den Olympischen Spielen frei

Marco Richter und Iago dürften 2021 in Tokio für Deutschland beziehungsweise Brasilien antreten. Philipp Max weiß, wie sich das anfühlt.

Von Robert Götz

Als Marco Richter, 22, Mitte Januar erfuhr, dass er zum erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio gehört, da freute sich der Stürmer des FC Augsburg: „Darauf hätte ich richtig Bock.“ 50 Namen umfasst der Kader, am Ende darf Trainer Stefan Kuntz 16 Feldspieler und zwei Torhüter nominieren.

Trotz Coronavirus: FCA-Spieler Marco Richter darf sich Hoffnung auf Olympia machen

Doch das Coronavirus schien Richters Traum von der Olympia-Teilnahme schon viel früher zunichtezumachen. Denn die Spiele wurden auf 2021 verschoben und damit war die Spielberechtigung für die älteren Spieler des Jahrganges 1997 plötzlich nicht mehr gesichert. Mitte April kam aber die Entwarnung: Der Weltverband FIFA bestätigte, dass trotz der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele ins Jahr 2021 Fußballer des Geburtsjahres 1997 nach Tokio reisen dürfen.

Neben Richter hatten weitere sieben 1997 geborene Fußballer vor einem Jahr mit dem Einzug ins Finale (1:2 gegen Spanien) der U21-EM die Olympia-Qualifikation perfekt gemacht. Richter hatte mit seinen vier Toren maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland im Fußball in Japan vertreten ist.

Der olympische Traum von Iago lebt weiter Bild: Ulrich Wagner

Auch FCA-Spieler Iago könnte zu den Olympischen Spielen fahren

Aufatmen kann auch FCA-Neuzugang Iago (ebenfalls Jahrgang 1997). Der 23-jährige Brasilianer belegte mit der U23-Nationalmannschaft beim südamerikanischen Qualifikationsturnier Platz zwei hinter Argentinien, was für die Qualifikation reichte. Die beiden FCA-Profis könnten Philipp Max folgen, der 2016 mit Deutschland die Silbermedaille in Brasilien gewann.

Derzeit wollte sich Richter allerdings nicht zu den Olympischen Spielen äußern. „Da ist es ja noch ein Jahr hin“, ließ er einen FCA-Sprecher den Interview-Wunsch ablehnen. Vielleicht ist es aber auch so, dass Richter hofft, sogar noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Vier Saisontore und seine Flexibilität sprechen für den Stürmer. Richter kann auf den Außenbahnen und im Zentrum agieren. Das ist Bundestrainer Joachim Löw sicher nicht verborgen geblieben. Die verschobene EM soll am 11. Juni 2021 starten. Die Spiele in Tokio am 23. Juli.

