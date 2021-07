Fußball-EM 2021

04.07.2021

Die Schweiz weint mit FCA-Profi Ruben Vargas

Plus Bei der EM fährt der Angreifer des FC Augsburg auf einer emotionalen Achterbahn. Gegen Spanien versagen dem 22-Jährigen die Nerven. Trost erhält er von verschiedenen Seiten.

Von Johannes Graf

Am Ende brach es aus Ruben Vargas heraus. Tränen kullerten seine Wangen hinunter, das Bild des traurigen Schweizers mit den dunklen Locken und dem Oberlippenbärtchen ging um die Welt. Seine Gefühle ließen sich nicht mehr unterdrücken, derart aufgewühlt war der Spieler in den Sekunden nach dem EM-Aus. Trost erfuhr er von allen Seiten. Von Star-Mitspieler Xherdan Shaqiri. Von Trainer Vladimir Petkovic. Selbst der Spanier Thiago sah sich genötigt, dem unglücklichen Vargas sein Mitgefühl auszudrücken, und schloss ihn in die Arme.

