Fußball

vor 17 Min.

FCA-Gegner Borussia Mönchengladbach will wieder nach Europa

Adi Hütter und Joe Scally klatschen sich nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld ab. Es war der erste Gladbacher Erfolg in der noch jungen Saison. Hütter und sein Team wollen nun in Augsburg nachlegen, haben aber nicht die besten Erinnerungen an den FCA.

Plus Adi Hütter hat einen klaren Auftrag: Der neue Trainer soll Borussia Mönchengladbach in einen internationalen Wettbewerb bringen. Ein Sieg beim FCA würde da helfen. Doch an Augsburg hat der Klub schlechte Erinnerungen.

Von Marco Scheinhof

Max Eberl blickt ungern zurück. „An dieses Spiel erinnern wir uns nicht gerne“, sagt der Manager von Borussia Mönchengladbach. Er meint damit das letzte Auswärtsspiel am 12. März in Augsburg, als die Gladbacher dominant waren, am Ende aber 1:3 unterlagen. „Das war ein Spiel, das du in zehn Fällen wahrscheinlich siebenmal gewinnst, zweimal unentschieden spielst und nur einmal verlierst“, sagt Eberl. Und genau dieses eine Mal ist passiert. Und genau zur Unzeit aus Gladbacher Sicht, verschärfte es doch die Situation. Trainer Marco Rose hatte zuvor seinen Abschied zum Saisonende nach Dortmund angekündigt, ein Negativlauf folgte. Mit dem Ende, dass sich die Borussia nicht fürs internationale Geschäft qualifizierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen