Gegen Köln: Mit dieser Aufstellung beginnt der FCA

Trainer Heiko Herrlich nimmt etliche Veränderungen in der Startelf des FC Augsburg vor. Gegen den 1. FC Köln ist Alfred Finnbogason im Team.

Über die Bedeutung dieses Spiel ist in den vergangenen Tagen viel gesagt worden. Mehrmals hat der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga die Chance verpasst, sich frühzeitig aus dem Kampf gegen den Abstieg zu verabschieden. Gelungen ist das der Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich nicht. Und so scheint ein Erfolg gegen den 1. FC Köln unausweichlich, um nicht bis zum Schluss dieser Saison zittern zu müssen.

FCA-Trainer Heiko Herrlich: "Wir hatten eine gefühlte Sicherheit"

Vor dem Spiel erklärte Herrlich: "Bei neun Punkten Vorsprung sieben Spieltag vor Schluss hatten wir eine gefühlte Sicherheit. Ich habe aber immer gewarnt. Die Mannschaften unten haben Qualität und werden punkten." Der FCA steht mit 33 Punkten auf Platz zwölf noch ganz ordentlich da. In den letzten drei sieglosen Partien reichte es aber gerade mal zu einem Punkt, zudem wurde kein Tor erzielt. "Um Spiele zu gewinnen, muss man aber Tore machen", sagte der ehemalige Stürmer Herrlich.

Er plant nun einen großen Schritt. "Wir wollen unbedingt gewinnen, damit Köln uns nicht mehr einholen kann", sagte der FCA-Coach. Auf zehn Punkte könnte der Vorsprung anwachsen, aber auch bis auf vier Zähler zusammenschrumpfen.

Alfred Finnbogason steht in der Startelf

In seiner Mannschaft nimmt er gegenüber der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt etliche Veränderungen vor. Für den gelb-gesperrten Innenverteidiger Felix Uduokhai wird Jeffrey Gouweleeuw verteidigen. Als Rechtsverteidiger beginnt Raphael Framberger, auf der linken Seite spielt Iago in der Viererabwehrkette.

Veränderungen ergeben sich ebenso in Mittelfeld und Angriff. Neben Carlos Gruezo soll Tobias Strobl das zentrale Mittelfeld besetzen, auf der rechten Seite rückt Daniel Caligiuri zurück in die Anfangsformation, auf der linken Seite soll Ruben Vargas wirbeln. Im Angriff setzt Heiko Herrlich auf André Hahn und Alfred Finnbogason. Der isländer steht erstmals seit dem 16. Januar in einer Startelf des FCA.

FCA: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Gruezo, Strobl - Caligiuri, Vargas - Hahn, Finnbogason

