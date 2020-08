vor 26 Min.

Gegen Nürnberg und Unterhaching: FCA gibt Testspieltermine bekannt

Der FC Augsburg hat die Termine für die Testspiele bekannt gegeben. Insgesamt wird es fünf Vorbereitungsspiele geben, alle werden auswärts stattfinden.

Der FC Augsburg hat nun fünf Testspiele zur Vorbereitung auf seine zehnte Bundesliga-Saison festgezurrt. So startet der FCA am Samstag, 8. August, um 15.30Uhr beim SV Heimstetten in die Vorbereitung. Am Mittwoch, 12. August, folgt eine Partei bei der Spielvereinigung Unterhaching, bei der Aufstiegsheld Stephan Hain mittlerweile spielt.

Auch für Trainer Heiko Herrlich bedeutet die Partie ein Wiedersehen: In der Saison 2011/12 trainierte der 48-Jährige den Klub. Auch Stürmer Florian Niederlechner hat eine Haching-Vergangenheit stand zwischen 2011 und 2013 bei der Spielvereinigung unter Vertrag. Drei Tage später (Samstag, 15. August) sind die Fuggerstädter beim 1. FC Nürnberg zu Gast.

In der Woche darauf testet das Team von Trainer Heiko Herrlich am Donnerstag, 20. August, gegen den Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München. Ende August trifft der FCA am Samstag, 29. August, auf den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, bei dem Herrlich von 2016 bis 2017 mit zwei Aufstiegen in eineinhalb Jahren von der vierten in die zweite Liga als Trainer erfolgreich arbeitete.

Die Anstoßzeiten gibt der FC Augsburg noch bekannt

Die genauen Anstoßzeiten für die Partien gegen Unterhaching, Nürnberg, Türkgücu und Regensburg werden im Detail noch kurzfristig zwischen den Vereinen abgestimmt. Die Begegnungen müssen alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, werden aber in einem LiveStream auf www.fcaugsburg.de im FCA TV zu sehen sein. (AZ)

Die Spiele im Überblick

Samstag, 8. August SV Heimstetten – FCA (15.30 Uhr)

Mittwoch, 12. August: SpVgg Unterhaching – FCA

Samstag, 15. August: 1. FC Nürnberg – FCA

Donnerstag, 20. August: Türkgücü München – FCA (in Bad Wörishofen)

Samstag, 29. August: SSV Jahn Regensburg – FCA

