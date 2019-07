vor 18 Min.

Generalprobe am Familientag: FCA spielt gegen FC Bologna

Am 3. August steht beim FC Augsburg der Familientag an. Im Testspiel geht es gegen den FC Bologna.

Der Familientag eine Woche vor dem Pflichtspielstart ist terminiert: Am 3. August geht es in Augsburg gegen Bologna. Dauerkartenbesitzer haben freien Eintritt.

Der Familientag ist beim FC Augsburg mittlerweile zu einer Tradition geworden. Eine Woche vor dem Saisonstart präsentiert sich der Klub seinen Fans, bestreitet ein Testspiel und veranstaltet Aktionen für Groß und Klein. Mittlerweile hat der FC Augsburg den genauen Ablauf bekannt gegeben.

Der Bundesligist bestreitet seine Generalprobe am Samstag, 3. August, (15.30 Uhr) in der WWK ARENA gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna. Dazu gibt es wieder ein Familienfest mit verschiedenen Mitmach-Aktionen sowie Live-Musik nach dem Spiel. Eine Woche später steht im DFB-Pokal gegen den SC Verl (Samstag, 10. August, 15.30 Uhr) das erste Pflichtspiel der neuen Saison an.

Bologna ist für den FC Augsburg ein besonderer Verein

Bologna - da war doch was? Stimmt. Den italienischen Klub und den FCA verbindet eine besondere Personalie. Helmut Haller wechselte 1962 aus Augsburg in die italienische Stadt, wo er 1964 die italienische Meisterschaft gewann. Nach einer weiteren Station in Italien bei Juventus Turin kehrte der größte Fußballer Augsburgs 1973 zurück in die Fuggerstadt.

FCA-Dauerkartenbesitzer haben freien Eintritt

Wie in den letzten Jahren lädt der FCA alle Dauerkartenbesitzer zu der Generalprobe ein. Die Dauerkarte, die rechtzeitig vor dem Spiel zugestellt wird, ist für das Spiel ohne zusätzliche Kosten freigeschaltet. Dies gilt erstmalig auch für Mitglieder des TeensClubs, die im Rahmen der neuen Mitgliederkonzeption nun die Möglichkeit haben, eine Dauerkarte in den Blöcken B und C der WWK ARENA für nur 199 Euro (anstatt 449 Euro) zu erwerben. Außerdem gibt es reduzierte Tageskarten in den Blöcken B und C exklusiv für TeensClub-Mitglieder.

Auch Gäste mit VIP-Tickets können ihre Plätze auf der Tribüne kostenfrei einnehmen, der VIP-Bereich kann allerdings aufgrund der Umbaumaßnahmen im LEW Business Club noch nicht genutzt werden.

Als Besonderheit werden beim Familientag Kindertickets in allen Kategorien zum Preis von 4 Euro angeboten, die Kinder bis einschließlich 14 Jahre nutzen können. (AZ)

