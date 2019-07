Georg Teigl blüht beim FCA auf - nach einer schwierigen Zeit

Plus Georg Teigl blüht beim FCA unter Martin Schmidt auf. Er erinnert sich: "Es gab Zeitpunkte, in denen mir signalisiert wurde, dass ich keine Chance mehr habe."

Wenn man mit Georg Teigl spricht, spürt man schon, dass da einem kein Typ gegenüber sitzt, der oberflächlich ist. Der gebürtige Wiener denkt lange nach, bevor er spricht. Vermutlich ist er auch reifer geworden in der Zeit, seit er beim FC Augsburg spielt. Als er im Jahr 2016 vom damaligen Zweitligisten RB Leipzig kam, galt der junge Mann als Hochgeschwindigkeitsfußballer, als einer, dessen "Schnelligkeit eine Waffe ist", wie sich Manager Stefan Reuter damals ausdrückte. Das Trainingslager unter dem damaligen Coach Dirk Schuster ging Teigl optimistisch an: "Mein Ziel ist ein Stammplatz", lächelte er damals.

Der fröhliche Mensch ist Teigl geblieben, aber er wirkt heute dennoch wesentlich ernster, als noch vor drei Jahren. Ist ja auch viel passiert seither. Der Sprung zum Stammspieler ist ihm nicht gelungen. Im Gegenteil. Der 28-Jährige spricht heute von einem "sehr schwierigem Weg", den er gegangen ist.

Wenn er dann den Satz: "Es gibt aber zigtausende Fußballer auf der Welt, die mit mir gern tauschen würden", nachschiebt, dann wird einem schnell klar, dass Teigl nicht deshalb von einem "schwierigen Weg" spricht, weil er bemitleidet werden will. Es war einfach so, dass in Augsburg vieles schief lief.

Start von Georg Teigl beim FC Augsburg verlief äußerst unglücklich

Der Verteidiger, der auf mehreren Positionen spielen kann, kam selten zum Zug. Schließlich bekam er gleich in seinen Anfangszeiten Ärger mit den FCA-Fans, weil er sich in einem Spiel bei RB Leipzig in der Leipziger Fankurve mit seinem Ex-Klub feiern ließ. Und das Verhältnis zwischen Leipzig und dem FC Augsburg ist nicht nur deshalb schlecht, weil der Klub bei den Fans nur als Fußball-Konstrukt gilt.

Georg Teigl ist pragmatisch: „Du kannst auch nicht sagen, das hake ich jetzt ab und mache etwas ganz anderes. Ich mag ja Fußball spielen.“ Bild: Klaus Rainer Krieger

Jedenfalls hatte Teigl anschließend einen schweren Stand. Dennoch kam Teigl immerhin auf 18 Bundesliga-Einsätze. Als er in der folgenden Spielzeit während der gesamten Vorrunde nicht mehr berücksichtigt wurde, ließ er sich im Winter zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig ausleihen. Doch auch da lief es alles andere als gut. Braunschweig musste am Ende der Saison absteigen und Teigl kam wieder zurück.

Teilweise durfte Teigl nicht mit der Mannschaft trainieren

Doch seine Tage beim FCA schienen gezählt. Da Teigl in Augsburg unter Vertrag stand und sich da auch durchbeißen wollte, wagte er einen neuen Anlauf. "Es gab Zeitpunkte, in denen mir signalisiert wurde, dass ich keine Chance mehr habe." Inwiefern? "Ich musste bei bestimmten Trainingsformen auf dem Nebenplatz trainieren und nicht mehr bei der Mannschaft".

Teigl erzählt, wie sein Innenleben damals aussah: "Das war schwer, da drüberzustehen. In solch einer Situation ist es dann die große Kunst, sich zu finden und zu schätzen, was man hat." Ihm gingen viel Gedanken durch den Kopf. "Bevor du einmal stirbst, hast du wahrscheinlich Dinge auf einer Liste, die du bereust, und ich will irgendwann einmal nicht bereuen, dass ich in meiner kurzen Zeitspanne als Profi-Fußballer nicht alles probiert habe."

Vor einem halben Jahr hätte Teigl den FCA beinahe endgültig verlassen

In diesem Profi-Zirkus sieht sich Teigl manchmal auch ein bisschen gefangen wie in einem Hamsterrad. "Das ist ein verrücktes Geschäft, mit dem du jeden Tag konfrontiert wirst. Das hört auch nicht auf und du kannst auch nicht sagen, das hake ich jetzt ab und mache etwas ganz anderes. Ich mag ja Fußball spielen", zuckt Teigl mit den Schultern.

Im Januar 2019 war die Zeit der Trennung sehr nahe. "Ich denke, ich kann das heute offen sagen. Es gab einen Verein, der mich haben wollte, doch die beiden Klubs konnten sich nicht einigen." Doch als die Not unter Manuel Baum in der vergangenen Spielzeit groß war und sich die Verletzungen häuften, war Teigl nicht nur nahe am Kader, er bekam auch Einsätze. Auch dann unter dem neuen Trainer Martin Schmidt. Sechsmal durfte er ran, und er machte dabei einen guten Job.

Auch in der Vorbereitung merkt man, dass Teigl immer mehr aufblüht. Beim 4:1-Sieg im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul zählte er ebenfalls zu den Aktivposten. Vor kurzem wurde sogar sein Vertrag um zwei Jahre verlängert. "Die Entwicklung der letzten Monate ist sehr positiv", so Teigl. "Ich habe mir diese Chance erarbeitet, so wie man sich das Glück erarbeiten muss", schiebt er hinterher. Er hat sich nicht immer gerecht behandelt gefühlt: "Natürlich darfst du nicht glauben, du bist der Beste. Aber wenn man gute Leistungen im Training bietet, dann machst du dir schon viele Gedanken, warum man nicht berücksichtigt wird. Aber wir bekommen auch ein gutes Gehalt, sodass wir das akzeptieren müssen."

Es wird schon deutlich, dass ihm der Trainerwechsel guttat: "Vorher hat meine persönliche, sportliche Perspektive vielleicht nicht immer mit meinen Wünschen zusammengepasst. Ich denke, das ist jetzt schon anders. Martin Schmidt ist ein ganz anderer Typ." Georg Teigl freut sich jedenfalls, dass die Beziehung zwischen ihm und dem FCA vermutlich jetzt besser funktionieren könnte. Zumal es ihm und seiner Lebensgefährtin Karin, mit der er auch ein Online-Magazin (Mode-Fotografie) im Internet betreibt, im Augsburger Bismarckviertel sehr gut gefällt.

Persönliche Ziele will er sich in dieser Saison aber keine setzen: "Ich bin kein Fan davon, dass öffentlich zu diskutieren. Ich werde im Training alles geben und wenn ich es gut mache, dann kommt das raus, was ich will." Teigl weiß einfach zu genau, dass es schnell gehen kann. Sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung.