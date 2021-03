25.03.2021

Gibt FCA-Stürmer Finnbogason heute gegen Heidenheim sein Comeback?

Am Freitag tritt der FC Augsburg gegen den Zweitligisten Heidenheim an. Es könnte sein, dass Finnbogason in diesem Spiel sein Comeback feiert.

Von Marco Scheinhof

Die Bundesliga ruht an diesem Wochenende, die Spieler des FC Augsburg sind trotzdem gefordert. Am Freitag (14 Uhr/FCA TV) steht ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Zweitligisten Heidenheim auf dem Programm. "Zum einen wollen wir dadurch im Rhythmus bleiben, zum anderen Spielern die Möglichkeit geben, mal wieder länger auf dem Platz zu stehen", erklärte FCA-Trainer Heiko Herrlich am Donnerstag. Solchen Akteuren, die zuletzt selten zum Einsatz kamen. Oder Nachwuchsspielern, die sich in einer solchen Partie empfehlen können.

Seit Mittwoch sind die zuletzt länger verletzten Alfred Finnbogason und Jan Moravek wieder voll im Mannschaftstraining, es könnte gut sein, dass sie am Freitag zumindest zu Kurzeinsätzen kommen. Raphael Framberger und Mads Pedersen werden dagegen wohl geschont, sie werden im Saisonendspurt auf den Außenbahnen dringend gebraucht. Deshalb will Herrlich kein Risiko eingehen. Vor allem auf der linken Seite, auf der Stammkraft Iago schon länger wegen einer Sprunggelenksverletzung fehlt und es nicht sicher ist, ob er in dieser Saison noch richtig fit wird.

Florian Niederlechner steht wohl wieder in der FCA-Startelf

Im Angriff wird sich wohl Florian Niederlechner zeigen können, nachdem er in den vergangenen Ligapartien nicht zur Startelf gehörte und in Freiburg erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Auch Laszlo Benes steht für einen Einsatz zur Verfügung, der Slowake kam am Donnerstagnachmittag vom Länderspieleinsatz auf Zypern zurück. Beim 0:0 war er allerdings nicht eingewechselt worden. Gegen Heidenheim hatte der FCA schon in der Vorrunde ein Testspiel bestritten und damals 1:1 gespielt.

