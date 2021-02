10:15 Uhr

Gikiewicz über das FCA-Spiel gegen Leipzig: "Eine ärgerliche Niederlage"

Gegen Leipzig erzielte der Augsburger Daniel Caligiuri den Anschlusstreffer per Elfmeter.

Gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig kam der FC Augsburg erst spät in die Partie, was die FCA-Spieler ärgert. Das sind die Stimmen zum Spiel.

Lange sah es so aus, als werde RB Leipzig seiner Favoritenrolle locker gerecht. Denn bis weit in die zweite Hälfte des Spiels gegen den FC Augsburg kam dieser nicht gefährlich vor das sächsische Tor, während Leipzig durch Treffer von Dani Olmo (38. Minute, Elfmeter) und Christopher Nkunku (43.) bereits mit 2:0 führte. Dann brachte der eingewechselte Ibrahima Konaté Mats Pedersen in der 76. Minute im Leipziger Strafraum zu Fall - eine Chance für Daniel Caligiuri, die sich der 33-Jährige nicht nehmen ließ.

Spannend wurde es dann noch einmal ab der 90. Minute. Da nahm sich Augsburgs Rechtsvertediger Robert Gumny ein Herz und zwang Leipzig-Torhüter Peter Gulasci zu einer Parade. Drei Minuten später unterlief RB-Verteidiger Lukas Klostermann zudem beinahe ein Eigentor. Insgesamt hatte Leipzig jedoch viermal so viele Torschüsse wie der der FCA und 60 Prozent Ballbesitz, was RB-Trainer Julian Nagelsmann zu dem Schluss kommen ließ: "Wir haben verdient gewonnen." Was sagen die weiteren Beteiligten?

FC Augsburg gegen Leipzig: Die Stimmen zum Spiel

Rafał Gikiewicz: "Das ist eine ärgerliche Niederlage gegen einen Top-Gegner. Ob es ein Elfmeter gegen uns war, weiß ich nicht. Bitter, dass der Schiedsrichter ihn wiederholen lässt (Giekiewicz war während der Strafstoßausführung regelwidrig nicht auf der Torlinie gestanden, d. Red.). Das passiert vielleicht einmal von zehn Elfmetern. Aber die Regel ist so. Nach dem 0:1 haben wir etwas die Ruhe verloren und vor der Pause das 0:2 bekommen. Nach dem Seitenwechsel haben wir aber Charakter gezeigt und uns auch spielerisch gegen diese Spitzenmannschaft gesteigert. Auch wenn wir verloren haben, sehe ich nicht alles schlecht. Denn wir haben Qualität und wenn wir die zeigen wie zum Ende des Spiels, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Jetzt wollen wir gegen Leverkusen an die zweite Hälfte anknüpfen."

Geschlagenes FCA-Trio: Jeffrey Gouweleeuw, Rafal Gikiewicz und Carlos Gruezo (von links) nach dem 0:2. Bild: Ulrich Wagner

Daniel Caligiuri: "Die Niederlage heute tut extrem weh. Wir wollten anders auftreten und früh attackieren und waren zu Beginn auch aktiv im Spiel. Es waren heute nicht die perfekten Bedingungen, aber das darf keine Ausrede sein. Man darf nicht vergessen, wie unsere Gegner in den letzten Wochen hießen. Nach solch einem Spiel sind die Köpfe natürlich unten. Aber es geht weiter und wir werden zurückkommen."

Heiko Herrlich: "Es ist ärgerlich, dass wir zum dritten Mal in dieser Saison mit leeren Händen aus einer Partie mit Leipzig gehen. Das ist eine Top-Mannschaft, das hat man auch heute wieder gesehen. Wir haben versucht, leidenschaftlich dagegenzuhalten. Der Elfmeter gegen uns war für mich umstritten, weil für mich kein klarer Kontakt zu sehen ist. Beim 0:2 behindert Haidara Suchý beim Zurücklaufen. Ob das dann weiter passiv ist, weiß ich auch nicht. Es war unheimlich schwer nach dem 0:2. Die Mannschaft hat aufopferungsvoll dagegengehalten und versucht, das Spiel zu drehen. Wir sind durch den Elfmeter noch einmal rangekommen und haben alles versucht. Die Mannschaft hat sich in der zweiten Halbzeit aufgebäumt. Wenn wir das in den nächsten Spielen auch tun, werden wir erfolgreich sein."

Das sagt Julian Nagelsmann zum Sieg gegen den FC Augsburg

RB-Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann: "Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft das Spiel angegangen ist. Wir haben von der ersten Sekunde an sehr konzentriert gespielt und haben viel Druck gemacht, haben es aber verpasst, uns noch mehr klare Torchancen rauszuspielen, weil Augsburg gut verteidigt hat. Nach der Pause hatten wir die Kontrolle, haben es mit dem Elfmeter aber nochmal spannend gemacht. Der Sieg ist aber klar verdient."

(AZ mit dpa)

