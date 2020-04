19:55 Uhr

Glücklicher FCA-Papa: Jan Moravek ist Vater geworden

Der FCA-Spieler Jan Moravek ist Vater geworden. Doch in den kommenden Tagen darf er Frau und Kind nicht besuchen.

Dan heißt der Sohn von Jan Moravek, der in diesen Tagen Vater geworden ist, im Josefinum in Augsburg kam das Baby auf die Welt, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, sagt der Tscheche.

52 Zentimeter ist das Baby groß und wiegt 3100 Gramm. Dan und seiner Mutter Tereza geht es gut, teilte der Klub mit. Bei der Geburt war der FCA-Profi noch dabei, doch aufgrund der strikten Besuchsregeln für Krankenhäuser aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 habe er das Krankenhaus eine Stunde nach der Geburt verlassen müssen.

Jan Moravek sagt, er sei dankbar, bei der Geburt dabei gewesen sein zu dürfen

„Ich darf in den nächsten Tagen leider auch nicht zu ihnen und sie im Krankenhaus besuchen. Das ist natürlich sehr schade. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich in diesen Zeiten überhaupt bei der Geburt dabei sein durfte. Das ist in Tschechien nämlich nicht mehr erlaubt“, sagte Moravek über die Bestimmungen.

Laut Verein darf Jan Moravek, der seit 2012 für den FC Augsburg spielt, Mutter und Kind in einigen Tagen wiedersehen, wenn er die beiden im Krankenhaus abholt.

Der FCA hat das Training auf dem Platz wieder aufgenommen, hält sich dabei an die vorgegeben Richtlinien, wie die Verantwortlichen betonen. Auch neben dem Platz ist das Coronavirus ein Thema für den Verein. So bietet die Fanszene einen Einkaufsdienst für Menschen an, die zu Hause bleiben solle und auch der Verein unterstützt mit einer Aktion Pflegekräfte in der Region. (AZ)

