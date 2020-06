vor 14 Min.

Gouweleeuw startet: Mit dieser Aufstellung will der FCA gegen Mainz siegen

Jeffrey Gouweleeuw steht beim FC Augsburg in der Startelf.

Gegen Mainz 05 will der FCA einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Für den Verlierer des Duells geht der Abstiegskampf weiter. Die Aufstellung.

Auch vier Spiele vor Ende der Saison darf sich der FC Augsburg noch nicht zu sicher sein im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga: Durch den Negativtrend der vergangenen Wochen hat sich der FCA für den Endspurt der Saison in eine missliche Lage gebracht. Allerdings: Ein Sieg heute gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Mainzer (Anpfiff: 15.30 Uhr), und der FCA entledigt sich der größten Sorgen.

Aufstellung: Mit dieser Elf tritt der FC Augsburg in Mainz an

Bei der Aufstellung wagt Trainer Heiko Herrlich diesmal keine Experimente: In der Startelf wechselt er im Vergleich zum Heimspiel gegen Köln nur in der Innenverteidigung. Jeffrey Gouweleeuw rückt für Tin Jedvaj in die erste Elf, der Kroate wechselt dafür auf die Bank. Kapitän Daniel Baier macht seine Mandelentzündung offenbar noch weiterhin Probleme, der 36-Jährige ist auch diesmal nicht im Kader. Dafür ist Felix Götze zum ersten Mal seit dem 9. März 2019 wieder im Kader. Auch der zuletzt verletzte André Hahn ist wieder auf dem Spielberichtsbofgen.

Die Aufstellung des FC Augsburg: Luthe - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Khedira, Gruezo - Sarenren Bazee, Richter, Vargas - Niederlechner

Bank: Koubek, Lichtsteiner, Götze, Suchy, Jedvaj, Finnbogason, Hahn, Löwen, Oxford.

FCA vs. Mainz: Für beide Teams geht es gegen den Abstieg

Die Ausgangslage gegen den auf Rang 15 stehenden Tabellennachbarn Mainz ist nicht die beste: Die Pfälzer haben nach dem Sieg gegen die Frankfurter Eintracht vom Samstag vergangener Woche Rückenwind. Beim FCA drücken dagegen die Ergebnisse der letzten Wochen aufs Gemüt. Dem Sieg gegen Schalke folgten schwache Auftritte gegen Paderborn, Berlin und Köln.

Doch es gibt auch Lichtblicke: Die Personalsituation der Augsburger entspannt sich zum Ende der Saison etwas. Mit Baier und Moravek fehlen Heiko Herrlich lediglich zwei Spieler, die normalerweise zum erweiterten Aufgebot gehören würden. Das bedeutet aber auch: Der Trainer muss in Mainz einige Stars auf die Bank setzen.

Bundesliga: In der Hinrunde siegte Augsburg gegen die Mainzer

Mit einem Sieg beim Karnevalsverein könnte der FCA auch im direkten Vergleich aufholen: Acht Siege stehen bislang für die 05er zu Buche, siebenmal gewannen die Augsburger. Zudem gab es zwei Unentschieden. In der Hinrunde siegte der FCA mit 2:1. Torschützen damals: Florian Niederlechner und Marco Richter.

Keine guten Erinnerungen an diesen Tag dürfte der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer haben: Für den damals frisch verpflichteten ehemaligen Kölner bedeutete das 1:2 nach zwei Siegen die erste Niederlage mit seinem neuen Team. Ein erneuter Punktverlust gegen den FCA am Sonntag ist nicht eingeplant: Bei nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und einem schweren Restprogramm ist der FSV zum Siegen verdammt. (dfl)

