Gregoritsch hat beim FC Augsburg jeglichen Kredit verspielt

Plus Nach Hinteregger will ein weiterer Österreicher den FC Augsburg verlassen. Seine Kritik am Klub ist allerdings unangemessen. Ein Kommentar.

Dass Michael Gregoritsch mit seiner aktuellen Situation unzufrieden ist, ist absolut nachvollziehbar. Wäre der Österreicher dies nicht, wäre dies kein gutes Zeichen. Fußballprofis, die dem Kader des FC Augsburg angehören, sollten stets den Anspruch haben zu spielen. Andernfalls hätten sie ihren Beruf ein Stück weit verfehlt. Weil jedoch laut Regelwerk nur elf Spieler auf dem Platz stehen dürfen, ist das Dasein als Ersatzspieler unausweichlich.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Manchen mag dies allein in der Bundesliga zufriedenstellen, ein Nationalspieler wie Gregoritsch verrichtet sein Tagwerk aus einem anderen Selbstverständnis heraus. Seine Kritik am Verein rechtfertigt dies jedoch längst nicht. Zu Beginn der Saison erhielt der 25-Jährige seine Chance. Hätte er damals seine Leistung gebracht, müsste er jetzt wohl nicht seine nach seinen Worten "beschissene" Situation beklagen. Außerdem dürfte ihm nach Hintereggers unrühmlichen Abgang bewusst gewesen sein, welche Wirkung seine Aussagen mitten in der Saison haben werden. Bei Verantwortlichen, Mitspielern und Anhängern des FCA hat Gregoritsch somit jeglichen Kredit verspielt, ein weiterer Profi provoziert seinen Abgang beim FCA. Einmal mehr übt ein FCA-Profi Druck auf den Arbeitgeber aus Wie Hinteregger blieb Gregoritsch auf dem Rasen bisher professionell, trainierte gewissenhaft und erfüllte seine arbeitsrechtlichen Pflichten. Und wie Hinteregger vertraut er darauf, dass sich mit Geld im Profifußball alles regeln und sich so ein Vereinswechsel bewerkstelligen lässt. Nachdem dieses Ansinnen im Sommer scheiterte, unternimmt Gregoritsch nun einen weiteren Anlauf in der Winterpause. Einmal mehr übt ein Spieler Druck auf seinen Arbeitgeber aus und könnte sein Ziel erreichen. Verträge scheinen nur noch dazu zu dienen, dem abgebenden Verein eine möglichst hohe Ablösesumme zu garantieren. Vor der Saison hatte Sportgeschäftsführer Stefan Reuter erklärt, er wolle nur noch Spieler in seinem Kader haben, die sich mit dem FCA identifizieren und leidenschaftlich für diesen Klub spielen. Spannend bleibt daher, wie er nun mit Gregoritsch verfährt, der öffentlich seinen Abgang vorbereitet und extrem deutlich gesagt hat, keine Lust mehr auf den FCA zu haben. Setzt Reuter den Profi nun auf die Tribüne, verwehrt ihm Einsätze und riskiert, dass der Marktwert des Spielers weiter sinkt? Oder nimmt er im Winter ein Angebot an, das möglicherweise weit unter seinen bisherigen Forderungen liegt, um Ruhe in der Mannschaft zu haben? Lesen Sie dazu auch: Wie Stefan Reuter auf die Wechsel-Absichten von Gregoritsch reagiert

Themen folgen