Gregoritsch und Khedira im Formtief: Im Zentrum fehlt dem FCA spielerische Klasse

Die Mannschaft des FC Augsburg war auch in Dortmund weitgehend in der Defensive gefordert. Hier stemmen sich (von links) Felix Uduokhai, Tobias Strobl, André Hahn und Jeffrey Gouweleeuw gegen einen Torschuss von Jadon Sancho.

Plus Gegen Dortmund mühen sich die Profis des FC Augsburg redlich, ihnen fehlen jedoch bei eigenem Ballbesitz Mittel und Wege, dem Gegner nachhaltig zu schaden.

Von Johannes Graf

Nach Spielschluss nahmen die Dinge in Dortmunds Arena ihren Lauf. An der Seitenlinie erteilten Spieler und Trainer gegenüber Medienvertretern Auskünfte, erklärten, warum die Dortmunder gewonnen und die Augsburger verloren hatten, auf dem Spielfeld absolvierten Ersatz- und Einwechselspieler des FC Augsburg Zusatzschichten. Wer weniger als eine Halbzeit zum Einsatz gekommen war, der rannte in abwechselndem Tempo das Spielfeld rauf und runter. Unter den Augsburger Läufern befanden sich unter anderem Rani Khedira und Michael Gregoritsch. Spieler also, die vor geraumer Zeit Stammkräfte waren und für die der Spielschluss einst dem Feierabend gleichkam.

Michael Gregoritsch und Rani Khedira sind beim FC Augsburg im Formtief

Im Jahr 2021 verhält es sich bislang anders. Gregoritsch und Khedira befinden sich im anhaltenden Formtief, Trainer Heiko Herrlich bestätigt diesen Eindruck, indem er anderen Spielern den Vorzug gibt. Im Angriff setzt er auf Wucht statt Technik, im Mittelfeld auf jugendliche Unbekümmertheit statt auf Erfahrung. Namentlich: auf André Hahn und Florian Niederlechner statt Gregoritsch, auf den 19-jährigen Tim Civeja statt Khedira. Fünfmal wechselte Herrlich bei der 1:3 (1:1)-Niederlage in Dortmund, dennoch betätigte sich Khedira nur beim Warmmachen.

Sportgeschäftsführer Stefan Reuter verneinte zwar in der vergangenen Woche, dass man den Vertrag auslaufen lassen und sich am Saisonende von Khedira trennen wolle, anhand der Einsatzzeiten stellt sich aber die Frage, ob der FCA für den 27-Jährigen überhaupt noch Verwendung hat. Womöglich will Reuter dessen Kaderplatz mit einem zentralen Mittelfeldspieler besetzen, der mehr gestaltet als verwaltet, der die Position mehr als „Achter“ denn als „Sechser“ interpretiert, und der dem Spiel Struktur statt Zweikampfhärte verleiht.

FCA-Neuzugang Tobias Strobl fehlt oftmals das Tempo

Nach dem Abgang von Daniel Baier hat sich bislang kein Anführer gefunden, der den Takt vorgibt und als Schnittstelle zwischen Defensive und Offensive agiert. Neuzugang Tobias Strobl versucht sich, scheitert aber, wie Baier in der Endphase seiner Karriere, wenn der Gegner permanent presst. Um sich durch Engstellen zu manövrieren, fehlen Strobl weniger Technik als Tempo. Die Dortmunder Julian Brandt und Marco Reus nutzten dies wiederholt zu Ballgewinnen. „Wir hätten in der einen oder anderen Situation die Ruhe behalten müssen, hätten das klarer ausspielen müssen, um den einen oder anderen Angriff mehr vorzutragen“, sagte Herrlich im Nachgang der Partie.

Die grundlegende Spielausrichtung wird sich beim FCA nicht ändern

Weder der Trainer noch seine Spieler erweckten allerdings nach dem 1:3 bei Borussia Dortmund den Eindruck, dass sie in den kommenden Bundesligabegegnungen an ihrer grundlegenden Spielausrichtung etwas ändern wollen. Dieser Tage erwartet einen wenig Überraschendes, wenn der FCA die Spielfläche betritt. Tief stehend, mit einer Fünferabwehrformation und einem dicht gestaffelten Mittelfeld, stellen sich die Augsburger gegnerischen Aktionen entgegen. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg dürfte sich diese Herangehensweise folglich wiederholen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Gegen schwächere Kontrahenten wie Bielefeld, Köln oder Union Berlin hält das Augsburger Bollwerk stand, gegen stärkere Mitbewerber wie Bayern München oder den BVB läuft es auf Niederlagen hinaus.

Der FC Augsburg muss mit wenigen Möglichkeiten das Maximum erreichen

Im Angriff müssen die Stürmer unermüdlich anrennen und in wenigen Tormöglichkeiten das Maximum erreichen. Momente vor des Gegners Tor sind selten. Torschütze Hahn, der abgesehen von seinem Treffer nur einmal in die Nähe des Dortmunder Tores kam, akzeptiert das klaglos. Schließlich ist er Profiteur der Augsburger Kontertaktik, seine Stärken spielt er im Umschaltspiel aus. „Die Niederlage wirft uns nicht um, weil wir schon bewiesen haben, dass wir es können“, erklärte Hahn.

Nicht einmal Torhüter Rafal Gikiewicz oder Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, die meist Missstände ungeschönt vortragen, wollten sich diesmal negativ äußern. Klar, sie beklagten die Gegentreffer, unnötig seien die gewesen. Aber insgesamt wirkten die beiden Wortführer wenig erschüttert. „Wir werden weitermachen und sind bereit für die kommenden Spiele“, meinte Gouweleeuw. „Unsere Köpfe bleiben oben.“ Und so wäre es kaum verwunderlich, wenn Trainer Herrlich gegen Wolfsburg erneut jener Elf vertrauen würde, die in Dortmund die Erwartungen erfüllte. Die rannte, kämpfte und verteidigte, spielerisch aber etliches schuldig blieb.

