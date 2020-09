vor 44 Min.

Hahn in der Startelf, Vargas fehlt: Mit dieser Aufstellung tritt der FCA heute gegen den BVB an

André Hahn rückt gegen Borussia Dortmund in die Startelf, Ruben Vargas fehlt. Zum Heimspiel freut sich der FC Augsburg auf die Rückkehr der Zuschauer in die WWK-Arena.

Wenn es nach den Fans des FC Augsburg ginge, könnte man die Saison nach dem ersten Spieltag beenden: Nach dem 3:1-Sieg bei Union Berlin steht der FCA auf Platz drei in der Tabelle. Doch gleich am zweiten Spieltag folgt der erste Härtetest der Saison: Borussia Dortmund ist an diesem Samstag zu Gast in Augsburg. Die Top-Elf ist eine der beiden Mannschaften, die aktuell noch vor dem FCA stehen. Besonders die jungen BVB-Spieler werden den FCA heute vor eine große Herausforderung stellen. Der 20-jährige Erling Haaland traf zweimal im ersten Spiel, Claudio Reyna (17) einmal.

Für den FCA glänzten beim Sieg in Berlin hingegen vor allem die, die bei den Rot-Grün-Weißen eigentlich schon abgeschrieben waren. Das wichtige Führungstor zum 2:1 schoss Michael Gregoritsch, der sich im Winter noch zu Schalke 04 gestreikt hatte und dessen Tischtuch mit dem FCA zerschnitten schien. Das Siegtor schließlich erzielte Andre Hahn, der seit seiner Rückkehr zum FCA 2018 nur selten überzeugte.

Beim FC Augsburg kehren gegen Borussia Dortmund die Zuschauer zurück

Für Augsburg war das Auswärtsspiel in Berlin eine erste Gelegenheit, sich an das zu gewöhnen, was nun Stück für Stück zurückkehren soll. Schon in Berlin waren 4600 Fans im Stadion. Nachdem diese am ersten Spieltag in vielen Städten Bayern noch nicht zugelassen waren, dürfen eine Woche später 6000 Zuschauer in die WWK-Arena. Die Karten sind ausverkauft, es wird das erste Spiel mit Zuschauern in der WWK-Arena seit März sein.

Kaufen konnten die Karten nur Inhaber einer Dauerkarte. Davon gibt es im Stadion des FC Augsburg 16.000, ein großer Teil von ihnen ging dementsprechend leer aus. Die Karten gingen an die schnellsten Käufer, ein Ticket kostete 15 Euro. Die Stehplatzränge im Norden sowie im Südosten der Arena sind gesperrt. Auf den Sitzen der restlichen Tribünen dürfen die Zuschauer zu zweit oder zu viert zusammensitzen.

Michael Ströll, Finanzgeschäftsführer des FC Augsburg, sagt dazu: "Wir wollen mit dieser Preispolitik nicht nur über eine Annäherung zur Basis sprechen, sondern diese auch anhand der Preispolitik wiederspiegeln." Für den FC Augsburg ist diese Preispolitik mit Einbußen verbunden, wie Ströll sagt: "Wir werden mit den regulären Plätzen pro Spiel einen fünfstelligen Verlust erleiden." Erst ab etwa 7000 bis 8000 verkauften Karten wäre der Betrieb in der WWK-Arena mit dem einheitlichen Ticketpreis von 15 Euro nach Angaben des FCA kostendeckend.

Die Stehplatzbereiche in der WWK-Arena sind während des Sonderspielbetriebs gesperrt. Das Stadion des FC Augsburg ist in sechs Sektoren eingeteilt. Bild: FC Augsburg

Die Aufstellung des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund überrascht nicht

Gästefans sind in der Arena nicht zugelassen. Die Zuschauer müssen Masken tragen, bis sie an ihrem Platz sind. Sie werden gebeten, die Abstände einzuhalten, Essen und Trinken ist nur am Sitzplatz gestaltet.

Für den FC Augsburg geht es gegen Borussia Dortmund auch um Wiedergutmachung für die bittere 3:5-Niederlage zum vergangenen Rückrundenauftakt. Damals führte der FC Augsburg im eigenen Stadion mit 3:1, bevor Erling Haaland nach seiner Einwechslung das Spiel fast im Alleingang zugunsten des BVB entschied.

So spielt der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund

Für die Revanche vertraut Trainer Heiko Herrlich an diesem Samstag wenig überraschend fast genau der Mannschaft, die bereits vor einer Woche für einen gelungenen Start in die neue Saison sorgte. Einzig Ruben Vargas muss seinen Platz räumen, der Außenstürmer ist kurzfristig nicht im Kader. Wie der FCA mitteilt, klagt der Schweizer über muskuläre Probleme, gegen Union Berlin erzielte er noch das 1:0. Für ihn rückt ein anderer Torschütze des vergangenen Wochenendes in die Startelf: Andre Hahn.

Startaufstellung FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Uduokhai, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Khedira - Caligiuri, Hahn - Gregoritsch, Niederlechner (cup/eisl)

