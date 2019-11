Hat Gregoritsch überhaupt noch eine Perspektive beim FC Augsburg?

Plus Der FCA-Profi kritisiert den Klub und will im Winter wechseln. Er sei "ordentlich liegen gelassen worden", sagt der Österreicher.

FCA-Trainer Martin Schmidt musste sich zunächst aufwärmen, ehe er Auskünfte erteilte. Eisig kalt war es im Verlauf des Nachmittags im kleinen Stadion des Münchner Nachwuchszentrums geworden. Im FCB-Campus hatte Fußball-Bundesligist FC Augsburg sein Testspiel gegen die U23 des FC Bayern 4:1 gewonnen. Wobei Spiel, Ergebnis und Torschützen flugs in Vergessenheit gerieten, ein anderes Thema forderte Schmidts Aufmerksamkeit.

Einen Aufenthalt bei der österreichischen Nationalmannschaft hatte Michael Gregoritsch dazu genutzt, über Heimatmedien seinem Ärger Luft zu verschaffen. Nach dem Verlust seines Stammplatzes äußerte der Offensivspieler in einer Medienrunde seinen Unmut und seinen Wechselwunsch. Wobei seine Worte eher als Forderung denn als Wunsch zu verstehen waren. „Hauptsache weg“, erklärte der 25-Jährige. „Ich bin ordentlich liegen gelassen worden.“

Bereits im Sommer wollte Gregoritsch den FCA verlassen, Sportgeschäftsführer Stefan Reuter ließ ihn aber nicht zum SV Werder Bremen ziehen. Wobei Spieler und Verantwortlicher die Sachlage gegensätzlich darstellen: Laut Reuter gab es kein Angebot, laut Gregoritsch lag eines auf dem Tisch. Dies greift Gregoritsch nun auf, wenn er sagt: „Bei aller Liebe, aber ich habe jetzt ein halbes Jahr praktisch nicht gespielt. Da kann man sich nicht hinstellen und wieder eine zweistellige Millionensumme verlangen.“

FC Augsburg müht sich um eine besonnene Reaktion auf Gregoritsch-Aussagen

Nach dem verbalen Angriff des Profis mühte sich der FCA um eine besonnene Reaktion. Reuter wollte ein persönliches Gespräch abwarten, ehe er urteilte. Ähnliches hat Trainer Schmidt im Sinn, der lediglich die Schlagzeilen gelesen hatte. Der 52-Jährige meinte, er wisse nicht, in welchem Zusammenhang Gregoritsch die Aussagen getätigt hätte und wolle diese daher nicht weiter kommentieren. Soviel sagte Schmidt dann aber doch. Er wundere sich, denn: „Wir haben intern anders geredet.“

Zu Beginn der Saison setzte Schmidt noch auf Gregoritsch. Seitdem Angreifer Alfred Finnbogason zurückgekehrt ist und der Trainer auf eine Doppelspitze mit dem Isländer und Florian Niederlechner setzt, kommt der Österreicher kaum noch zum Einsatz. Letztmals stand Gregoritsch beim desaströsen 1:5 in Mönchengladbach in der Startelf. Schmidt zeigt Verständnis für die Unzufriedenheit der ehemaligen Stammkraft. „Dass er zu wenig gespielt hat, darüber haben wir schon einige Male geredet“, berichtet der Coach. „Er weiß, was ich von ihm will.“

Mit der Auswahl Österreichs tritt Gregoritsch in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien (Samstag) und Lettland (Dienstag) an, am Mittwoch wird er in Augsburg zurück erwartet. „Er soll sich auf die Nationalmannschaft konzentrieren und dort Leistung zeigen“, betont Schmidt. Ob sich in der Folge etwas an der Situation von Gregoritsch ändert, darf indes bezweifelt werden. Einerseits reagiert Reuter empfindlich auf öffentliche Kritik eines Spielers und wird ihn dafür kaum mit einem Startelfeinsatz belohnen, andererseits verschärft sich dieser Tage der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders.

FCA-Trainer Schmidt: "Gibt immer Spieler, die unzufrieden sind"

Abgesehen von Carlos Gruezo und Felix Götze könnte Schmidt in einer Woche gegen Hertha BSC nahezu der komplette Kader zur Verfügung stehen. Im Test gegen Bayern II überzeugten unter anderem Iago sowie die Torschützen Mads Pedersen und Noah Sarenren Bazee. Schmidt muss sich zusehends als Moderator beweisen. Für ihn besteht die Kunst darin, Ergänzungsspieler bei Laune zu halten und zugleich Konstanz in seine Anfangsformation zu bekommen. „Wenn du einen solchen Kader hast, gibt es immer zwei, drei Spieler, die unzufrieden sind“, sagt der Schweizer.

Nicht nur Gregoritsch hat seinen Status als Stammkraft verloren, ebenso warten André Hahn oder Jeffrey Gouweleeuw auf ihre Chance. Während Hahn in München wegen einer Verletzung passen musste, absolvierte Gouweleeuw als Kapitän die komplette Spielzeit auf dem Rasen. Deshalb muss der Niederländer aber nicht zwingend gegen Berlin auflaufen, wie Schmidt verdeutlicht. Ohne Not werde er nach zwei Zu-Null-Spielen nichts ändern.

