Hat Philipp Max mit dieser Leistung Chancen in der Nationalmannschaft?

Plus Gehört Philipp Max nach seinen Saisontoren fünf und sechs in die deutsche Nationalmannschaft? Was FCA-Trainer Schmidt und Sportvorstand Reuter dazu sagen.

Von Robert Götz

Als die Sprache nach dem 3:0-Erfolg des FC Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf dann auch noch auf Philipp Max kam, bedankte sich Tin Jedvaj auf seine eigene Art für die Vorlage zu seinem ersten Saisontor. Nach einer präzisen Ecke von Max hatte der Innenverteidiger in der 62. Minute per Kopf das so wichtige 2:0 für den FCA erzielt. "Philipp ist zur Zeit der beste deutsche Linksverteidiger, das ist klar. Ich glaube, dass er auch in der deutschen Nationalmannschaft spielen muss. Wenn er weiter so spielt, hoffe ich ihn bei der EM zu sehen", lobte Jedvaj, der sich mit Kroatien für die kontinentale Meisterschaft im Frühsommer qualifiziert hat, seinen Team-Kollegen am späten Dienstagabend in der Mixed-Zone der WWK-Arena.

Gute Leistungen: Philipp Max will in die Nationalmannschaft - nicht zum ersten Mal Der war vor 27.763 Zuschauern der Spieler des Abends der Augsburger, die mit dem fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen ihren Fans ein etwas verfrühtes Weihnachtsgeschenk machten. Denn das 1:0 (32.) und das 2:0 (72.) hatte Max gleich selbst erzielt. Es waren die Treffer fünf und sechs des 26-jährigen Linksfußes in dieser Saison, zudem hat Max vier Tore vorbereitet. Damit ist Max einer der Hauptverantwortlichen für den Augsburger Höhenflug in den letzten Wochen, seine Tore hatte er alle in den letzten sechs Spielen erzielt. Aus denen hat der FCA 16 von 18 möglichen Punkte geholt und sich damit mit nun 23 Punkten auf Platz zehn der Bundesliga vorgearbeitet. Max selbst blieb bescheiden: "Wenn‘s läuft, dann läuft‘s." In der Stunde des Jubels erinnerte er auch an die schlechten Leistung zu Saisonbeginn. "Es ist das Ergebnis der Arbeit, die wir die letzten Wochen geleistet haben. Wir sind immer positiv geblieben, auch in der Phase, in der wir zurecht kritisiert worden sind." Es ist nicht das erste Mal, dass Max an das Tor zur Nationalmannschaft klopft. In der Saison 17/18 hatte er zwei Tore und 13 Vorlagen erzielt, war damit der beste Vorlagengeber der Liga, doch auf den Anruf von Bundes-Trainer Joachim Löw wartete er damals vergeblich. Was FCA-Coach Martin Schmidt an Philipp Max besonders schätzt Löw setzte auf andere: Jonas Hector (Köln), Marcel Halstenberg (Leipzig) und Nico Schulz (Dortmund) wechselten sich seitdem auf der linke Abwehrseite ab, doch so richtig entscheiden konnte sich Löw bisher für keinen. Und die EM rückt immer näher. Nun hat also Philipp Max wieder einmal ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben abgeschickt. Das FCA-Trainer Martin Schmidt unterstützt. Als Schweizer kann man ihn durchaus einen neutralen Blick auf die deutsche Nationalmannschaft unterstellen. Er sagte: "Die Position des Linksverteidigers ist in der deutschen Nationalmannschaft nicht genagelt. Da probiert der Bundestrainer bei fast jedem Spiel was Neues aus, mal ist es ein Hector, mal ist es ein Schulz, mal ist es jemand anderes. Jetzt müssen wir mal abwarten. Wenn er die Spiele weiter so solide abarbeitet, ist er durchaus eine Alternative." Schmidt verwies auch auf die Flexibilität von Max. In den letzten beiden Spielen gegen Hoffenheim und Düsseldorf hatte Schmidt den Brasilianer Iago als linken Verteidiger aufgeboten, Max agierte davor auf der linken Außenbahn. "Er kann es in einem 3-4-3 auch eins höher. Er ist torgefährlich, ist defensiv stark. Er hat Perspektive und Qualitäten." Gute Form weckt Interesse anderer Klubs - Bleibt Philipp Max beim FC Augsburg? Die Formsteigerung von Max wird sicher auch wieder die Begehrlichkeiten anderer Klubs wecken. Schon vor der Saison hatte Max, der seit 2015 für den FCA spielt und dessen Vertrag bis 2022 datiert ist, deutlich gemacht, dass er gerne zu einem größeren Klub wechseln würde. Dass dieser Wechselwunsch im Winter wieder aktuell wird ,glaubt Schmidt aber nicht: "Bei einem Spieler, der so einen Lauf hat, der sich so wohlfühlt, wird das im Winter wohl kein Thema." Max selbst sieht es ähnlich: "Im Fußball kann man nichts ausschließen, aber ich gehe davon jetzt nicht aus." FCA-Sportvorstand Stefan Reuter glaubt "auf keinen Fall", dass es im Winter-Transferfenster, das vom 1. bis zum 31. Januar geöffnet ist, wieder ein Wechseltheater um Max geben wird. Die erneute Bewerbung von Max für die Nationalmannschaft unterstützt er hingegen, wenn auch mit sehr viel Diplomatie: "Ich bin Fan der Nationalmannschaft und es würde uns wahnsinnig stolz machen, wenn mal wieder ein Spieler des FC Augsburg nominiert wurde." Der letzte war Andre Hahn, der im Mai 2014 im Testspiel gegen Polen (0:0) sein Debut gab. Es blieb allerdings sein einziges Länderspiel. Wenige Tage später wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, später zum Hamburger SV. Im Sommer 2018 kehrte er zum FCA zurück. Gegen Düsseldorf saß der 29-Jährige 90 Minuten auf der Bank.

