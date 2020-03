vor 53 Min.

Heiko Herrlich trainiert künftig den FC Augsburg

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Martin Schmidt ist der Bundesligist fündig geworden. Stefan Reuter präsentiert den ehemaligen Mitspieler als neuen FCA-Trainer.

Bereits einen Tag nach der Trennung von Martin Schmidt hat Sportgeschäftsführer Stefan Reuter einen Nachfolger präsentiert. Künftig wird Heiko Herrlich den FC Augsburg trainieren. Beim Fußball-Bundesligisten erhält der ehemalige Bundesligaprofi und Nationalspieler einen Vertrag bis Sommer 2022. Dies teilte der Verein am Dienstag zunächst per Pressemitteilung mit. Im Anschluss daran wurde Herrlich im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Nach nur vier Punkten aus den vergangenen neun Begegnungen sahen die Verantwortlichen ihr Saisonziel Klassenerhalt als gefährdet an und entließen Trainer Schmidt. "Wir sind überzeugt, mit Heiko Herrlich einen Trainer gefunden zu haben, der optimal zum FCA passt", teilte Reuter schriftlich mit. Reuter und Herrlich kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund, haben dort gemeinsam Erfolge gefeiert und unter anderem die Champions League gewonnen.

Neuer FCA-Trainer Heiko Herrlich trainierte zuletzt Bayer Leverkusen

Herrlich hat zuletzt Bayer Leverkusen trainiert, war dort aber im Dezember 2018 entlassen worden. Zuvor trainierte Herrlich im Profibereich den VfL Bochum, die SpVgg Unterhaching und Jahn Regensburg. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) war Herrlich für die U17- und U19-Nationalmannschaft zuständig.

Reuter zeigt sich überzeugt, mit dem 48-jährigen Herrlich das Saisonziel Klassenerhalt zu schaffen. "Er ist ein absoluter Fachmann, der die Bundesliga als Spieler, aber auch als Trainer kennt. Daher sind wir sicher, dass wir mit Heiko Herrlich wieder in die Erfolgsspur finden werden."

Herrlich war in der Sommervorbereitung Gast beim Training des FC Augsburg in Österreich. Mit Reuter stand er immer in Kontakt, die beiden kennen sich bestens. Zudem war Herrlich immer wieder als Trainer in Augsburg im Gespräch, nun kommt die Zusammenarbeit zustande.

Auch er äußert sich in der Vereinsmitteilung. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung beim FCA", erklärt Herrlich. „Ich bin dankbar, dass ich hier die Chance bekomme, als Trainer wieder täglich mit einer Mannschaft intensiv arbeiten zu können. Der FCA ist ein seriös geführter Verein mit einem begeisterungsfähigen Umfeld und tollen Fans. Daher ist es eine Freude für mich, ein Teil eines Klubs zu sein, der sich immer weiter entwickeln möchte."

