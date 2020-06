16:59 Uhr

Heiko Herrlich will ohne Schlappe in die Sommerpause

Der FCA-Trainer spricht vor dem letzten Bundesliga-Spiel in dieser Saison gegen RB Leipzig, warum er ein 1:8 wie gegen den VfL Wolfsburg im Vorjahr vermeiden will

Von Robert Götz

Zeit zum Durchatmen hatte Heiko Herrlich bisher noch nicht. Und deshalb hat sich der Trainer des FC Augsburg vor dem letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) in der WWK-Arena auch noch nicht mit der Zeit nach dem 34. Spieltag beschäftigt. „Ich bin noch voll im Modus Spielvorbereitung. Nächste Woche fange ich dann mal an zu überlegen, wie ich mich auf den Urlaub freue“, sagte Herrlich.

Dabei könnte der FCA-Trainer durchaus schon mit den Zukunftsplanungen beginnen, auch mit den privaten. Denn durch das Unentschieden in Düsseldorf hat der FCA den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag perfekt gemacht. Dennoch will er gegen RB Leipzig, das bereits als Champions-League-Teilnehmer feststeht, wenn nicht mit einem Sieg, dann mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. „Wir haben jetzt keinen negativen Druck mehr. Wir haben uns erarbeitet, dass wir auch nächstes Jahr gegen Mannschaften wie Leipzig spielen dürfen“, sagt er und fügt an: „Wir wissen, was da für eine Qualität auf uns zukommt. Aber Augsburg hat es schon einmal geschafft, hier gegen Leipzig zu gewinnen. Das muss auch hier beim Heimspiel unser Ziel sein.“

Der letzte Heimsieg datiert allerdings vom 1. Februar. Damals gewann der FCA noch unter Martin Schmidt 2:1 gegen Werder Bremen. Danach begann die Sieglos-Serie, die dem Schweizer zum Verhängnis wurde. Anfang März wurde Schmidt von Herrlich abgelöst. Sein kurzfristiges Zwischenziel sieht Herrlich als erreicht an: „Es ging darum, den freien Fall zu stoppen und für mehr Stabilität in der Abwehr zu sorgen. Wir haben jetzt drei Spiele zu Null gespielt. Das vorrangige Ziel war, dass wir weniger Gegentore und ein Stück weit mehr Passsicherheit bekommen.“

Stabil ist das Gebilde allerdings noch längst nicht, darum warnt er vor einem ähnlichen Saisonfinale wie vor einem Jahr. Damals ließen sich die bereits geretteten Augsburger 1:8 beim VfL Wolfsburg überrollen. Noch nie hatte der FCA so hoch in Bundesliga verloren. Das Tordebakel wirkte lange nach. So etwas will Herrlich verhindern. „Wir wollen es anders als im letzten Jahr machen und positiv da rangehen. So eine 1:8-Schlappe nimmst du mit in die Sommerpause.“

Zudem geht es in der Partie gegen Leipzig noch um viel Geld. Mit einem Sieg könnte der FCA noch auf Platz elf vorspringen und im TV-Ranking für die kommende Spielzeit noch an Mainz vorbeiziehen, aber, wenn es schlecht läuft, auch vom 1. FC Köln überholt werden. Jeder Platz in der Fünfjahreswertung bringt oder kostet etwa 2,4 Millionen Euro.

Herrlich ist sich dessen bewusst: „Es ist unser Anspruch, das Maximale rauszuholen. Die Tabelle lügt nie und ein elfter Platz ist schöner als ein 18. Platz. Im Verein denken alle so und nicht nur die sportliche Leitung.“ Herrlich appelliert so auch an die Verantwortung der Spieler.

Mit welcher Startelf er auflaufen wird, weiß er noch nicht. Der angeschlagene Torhüter Andreas Luthe (siehe überregionaler Sport) wird wohl durch Tomas Koubek ersetzt, es drohen auch noch weitere Ausfälle. Trotzdem will sich Herrlich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. „Der Antrieb ist ganz einfach, dass wir einen positiven Abschluss und eine gute Leistung für unsere Fans bringen. Am besten mit drei Punkten. Das wird schwer, aber es ist nicht unmöglich.“

Wann der Trainingsstart nach der Sommerpause sein wird, konnte er noch nicht sagen. Noch sind zu viele Unwägbarkeiten vorhanden. Herrlich: „Wir werden uns Montag und Dienstag noch einmal treffen, und dann gibt es einen Grobplan und daran orientieren wir uns. Es ist ja noch nicht endgültig beschlossen, wann die Liga wieder losgeht.“

Denn die Champions League (Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen) und die Europa League (Frankfurt, Wolfsburg) werden erst im August fortgesetzt. Darum könnte die neue Bundesligasaison frühestens am 11. September angepfiffen werden.

