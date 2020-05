vor 16 Min.

Herrlich lässt Einsatz von Gouweleeuw gegen Schalke offen

FCA-Trainer Heiko Herrlich will mit dem FC Augsburg auf Schalke nach fünf Niederlagen in sechs Spielen die Wende schaffen.

Nachdem er gegen Wolfsburg fehlte, debütiert Heiko Herrlich gegen Schalke an der Seitenlinie. Wie der 48-Jährige den FCA auf das zweite Geisterspiel einstellt.

Von Johannes Graf

Ehe sich Heiko Herrlich am Freitag den Journalistenfragen stellt, ist das Bemühen groß, die Geschehnisse rund um seinen Zahnpasta-Fauxpas auszublenden. Die virtuelle Pressekonferenz eröffnet er, indem er sagt: Viel sei darüber berichtet worden, nun gelte es den Blick nach vorne zu richten. Er wolle die Angelegenheit endgültig abhaken.

Herrlich hatte das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) von einer Arena-Loga aus verfolgt, nachdem er gegen Hygienemaßnahmen der Deutschen Fußball Liga (DFL) verstoßen und sich eigenständig Abstand zum Team verordnet hatte. Mit einer Woche Verzögerung, im Auswärtsspiel auf Schalke (Sonntag, 13.30 Uhr) wird Herrlich nun an der Seitenlinie debütieren. "Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht, auch für mich", sagt er.

Weder auf Schalke noch beim FC Augsburg läuft es sportlich rund

In Gelsenkirchen werden sich zwei Mannschaften begegnen, die sich im Abwärtstrend befinden. Der FCA schlittert Richtung Abstiegszone, nachdem er zwischenzeitlich neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg hatte. Die Schalker machten sich Hoffnung auf einen Europapokalplatz, nachdem sie mit einem Sieg gegen Mönchengladbach in die Rückrunde gestartet waren. Doch auch die Mannschaft von David Wagner kriselt gewaltig, hat seit acht Spielen nicht mehr gewonnen.

Ob es nun ein Vorteil ist, ohne Publikum auf Schalke zu spielen, das sieht Herrlich zwiegespalten. Einerseits geht in den Geisterspielen der Heimspielcharakter verloren, andererseits kann bei Negativerlebnissen die Stimmung auf den Rängen kippen. Aus Anfeuerung wird Beschimpfung. Herrlich sagt bezüglich des Gegners: "Schalke ist nicht in der Verfassung der Vorrunde." Er beleuchtet aber auch die andere Seite. Mit Blick auf die jüngste Derbyniederlage der Schalker in Dortmund gibt der FCA-Trainer zu bedenken: "Die Mannschaft wird hochmotiviert sein, diese Niederlage auszugleichen. Die Spieler können ohne ohne Publikum vielleicht sogar befreiter aufspielen."

Herrlich lässt Einsatz von Jeffrey Gouweleeuw gegen Schalke offen

Mit seiner Mannschaft hat er über die Erfahrungen des ersten Geisterspiels gesprochen. "Man muss lernen, mit dieser Situation umzugehen", sagt er. Herrlich hat analysiert und Ansätze gefunden, Dinge besser zu machen. Nach ruhenden Bällen strahlte der FCA gegen Wolfsburg Gefahr aus, andererseits fehlte über weite Strecken Zugriff in den Zweikämpfen. "Wir wollten gegen Wolfsburg den Turnaround schaffen. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt versuchen wir, auf Schalke das Maximale mitzunehmen."

Dass der Druck mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter zugenommen hat, überrascht ihn wenig. Als er seinen Dienst antrat, wusste er um die Schwierigkeit seiner Aufgabe, führt Herrlich aus. Einen großen Unterschied zur Lage vor acht Wochen sieht er nicht, in der Rückrundentabelle war seine Mannschaft damals schon Letzter.

Personell bleibt Herrlich im Vagen. Lediglich einen Einsatz von Alfred Finnbogason schließt er aus. Der Isländer erholt sich von einer Knieverletzung und arbeitet in einer Reha an der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ob Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw mitwirken wird, lässt er offen. Der Niederländer trainiert inzwischen wieder vollumfänglich, nachdem er in der Corona-Pause aus "diversen Gründen" - so die offizielle Auskunft des Vereins - Einheiten verpasst hat. Darüber hinaus verrät Herrlich wenig Personelles.

