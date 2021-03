15:21 Uhr

Herrlich über Länderspiele: "Natürlich ist es gefährlich"

Heiko Herrlich muss in der kommenden Woche viele FCA-Profis für Länderspiele abstellen.

Nach dem Spiel gegen den SC Freiburg stehen die Länderspielreisen der FCA-Profis an - Trainer Heiko Herrlich betrachtet diese Partien mit gemischten Gefühlen.

Von Florian Eisele

Der FC Augsburg will nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Schwung in der Partie gegen SC Freiburg (Sonntag, 18 Uhr, Sky) mitnehmen. In der Pressekonferenz vor der Partie sagte FCA-Trainer Heiko Herrlich...

...über die Personalsituation:

"Ich war letzte Woche auch schon optimistisch bei Mads Pedersen, dann hat es doch nicht geklappt. Aber er ist im Training, und auch diesmal bin ich wieder optimistisch. Ein anderer Spieler hat noch ein Wehwechen. Aber ich hoffe, dass wir das in den Griff bekommen. Weiterhin fehlen werden unsere Langzeitverletzten Finnbogasin, Iago, Jensen, Moravek und Civeja."

...dazu, ob der FCA seine Nationalspieler reisen lässt:

"Ruben Vargas darf zur Schweizer Nationalmannschaft fahren. Bei Michael Gregoritsch ist es so, dass er das erste Spiel gegen Schottland nicht machen wird, weil das Land als Mutationgebiet gilt. Laszlo Benes wird mit der Slowakei aus demselben Grund nur das erste von drei Spielen machen. Sonst haben wir keine Einladungen erhalten."

...zur Ausgangslage vor dem Spiel beim SC Freiburg:

"Wir wollen gewinnen und versuchen, unseren Erfolg gegen Mönchengladbach in Freiburg zu wiederholen. Das wird nicht leicht, weil eine Mannschaft wie Dortmund da vor kurzem bverloren hat und Freiburg sehr spielstark ist. Wir wollen unsere Angriffe geduldig vortragen."

...zur Verschärfung des Hygienekonzepts durch die DFL:

"Für uns wird sich da nicht so viel verändern, weil wir schon jetzt oft getestet werden."

...zur Sinnhaftigkeit von Länderspielreisen während der Corona-Pandemie:

"Natürlich ist es gefährlich, deswegen haben wir bei Gregoritsch und Benes entsprechend reagiert. Die Verbände wollen sich maximal schützen und machen ihre Tests. Wenn die Voraussetzungen geschaffen werden, dass alle getestet werden - dann dürfen die Spiele auch ausgetragen werden."

...dazu, welches Gefühl er bei den Länderspielreisen seiner FCA-Profis hat:

"Es ist nicht ideal, aber diese Länderspiele finden statt. Weil es ein Mutationgebiet ist, stellen wir sie nicht ab. Es bringt nicht viel, sich da lang Gedanken darüber zu machen. Es ist gefährlich, aber die Verbände haben die notwendige Professionalität. Das müssen wir akzeptieren, aber das Gefühl bringt uns nicht weiter."

Anfang September trat Ruben Vargas mit der Schweiz gegen Deutschland an, hier mit Toni Kroos (links) und Thilo Kehrer. Bild: Witters

...über Ruben Vargas:

"Ruben hat in dieser Saison schon viele gute Spiele gemacht, aber auch schon einen Hänger gehabt. Durch das letzt Spiel hat er diese Phase beendet, endlich haben wir auch ein Eckball-Tor geschossen. Er hat für viel Schwung gesorgt, den nehmen wir jetzt mit."

...zum Umstand, dass Felix Uduokhai diesmal nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde:

"Wir freuen uns über jede Nominierung. Ich bin mir sicher, das die Zukunft ihm gehören wird."

...zu den Chancen von Freiburgs Trainer Christian Streich als Bundestrainer:

"Wir würden uns freuen, wenn es passieren würde - denn es würde bedeuten, dass es leichter wäre, gegen Freiburg zu gewinnen. Ich habe bei ihm hospitiert, als er Jugentrainer war, er hat damals schon seine Mannschaft mit viel Leidenschaft begleitet."

...über Marco Richter:

"Er hat das gut gemacht nach der Umstellung, Benes hat es auf der Position aber auch schon gut gemacht. Wir haben mit ihm eine zusätzliche Option."

Ebenfalls auf der Pressekonferenz war Daniel Caligiuri. Der Ex-Freiburger sagte...

...über seine Freundschaft zu Freiburgs Trainer Christian Streich:

"Ich kenne Christian Streich sehr lange, er hat mich auf dem Weg zum Profi begleitet. Wir freuen uns, dass man sich wieder sieht."

...zu seiner Leistungskurve:

"Wir sind gut ii die Saison gestartet. Dann hatten wir ein kleines Tief, das trifft auch auf mich zu. Ich freue mich über das erste Eckball-Tor. Ich hoffe, dass das ein erlösender Eckball war."

