Hinteregger vor Test gegen Deutschland: "Wir sind doch keine Trottel" FC Augsburg

Martin Hinteregger trifft am Samstag mit Österreich auf die deutsche Nationalmannschaft. Sein Team will beweisen, dass es ebenfalls gut Fußball spielen kann.

Von Robert Götz

Wenn am Samstag (18 Uhr/ZDF) Deutschland in Klagenfurt gegen Österreich das erste Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Russland bestreitet, werden auch zwei FCA-Profis dabei sein. Im Kader des deutschen ÖFB-Trainers Franco Foda stehen Martin Hinteregger und Kevin Danso, Michael Gregoritsch musste verletzt absagen.

Die Österreicher, die die WM-Qualifikation verpasst hatten, testeten vor dem Spiel gegen Deutschland schon gegen WM-Gastgeber Russland (1:0) und treffen am 10. Juni noch auf Brasilien. Während Hinteregger seinen Stammplatz wohl sicher hat, muss sich der 19-jährige Danso noch hinten anstellen. Hinteregger freut sich auf das Duell gegen Deutschland. „Wir wollen einfach beweisen, dass wir in Österreich Fußball spielen können, und das auch noch richtig gut. Die meisten von uns sind in Deutschland aktiv. Die wollen sagen: ,Jetzt haben wir es gepackt! Wir haben gut mit euch mitgehalten!‘“, erklärte er nach dem Sieg gegen Russland.

Österreich war viermal in Folge siegreich

Das ÖFB-Team wird ein Gradmesser für Deutschland. Denn unter Foda, der das Amt im November übernahm, und zu dessen Trainerstab auch der Ex-FCA-Spieler Imre Szabics, 37, gehört, gewann Österreich nicht nur die letzten vier Spiele, sonder trat auch vom Spielsystem extrem variabel auf. Einem 4-4-2 gegen Uruguay folgten ein 3-4-2-1 gegen Slowenien und ein 4-2-3-1 in Luxemburg. Gegen Russland stellte man zur Pause von 3-4-2-1 auf 3-5-2 um.

Für Hinteregger kein großes Ding: „Wir sind ja schon lange im Geschäft und keine Trottel.“ Zumal er die Flexibilität vom FCA auch gewohnt ist: „Wir in Augsburg switchen zum Beispiel auch zwischen Dreier-, Vierer- und Fünferkette. Alle wissen über jedes System perfekt Bescheid.“

