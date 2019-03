vor 14 Min.

Hinteregger will nicht mehr unter FCA-Trainer Baum spielen

In Frankfurt liefert der verliehene FCA-Profi starke Leistungen ab. Eine mögliche Rückkehr nach Augsburg macht er vom Trainer abhängig.

Von Johannes Graf

Kurzfristig hat Martin Hinteregger im Januar den FC Augsburg verlassen. Mit seiner Aussage, er könne nichts Positives über Trainer Manuel Baum sagen, provozierte der Innenverteidiger seine Suspendierung in Augsburg. Bei Eintracht Frankfurt hat der 26-Jährige vorübergehend eine sportliche Heimat gefunden. Dass er im Sommer zum FCA zurückkehrt, scheint nun immer unwahrscheinlicher. Hinteregger lässt dieser Tage keine Gelegenheit aus, um Kritik an seinem ehemaligen Trainer Baum zu üben.

Vor kurzem sagte er, er wisse unter Frankfurts Trainer Adi Hütter endlich wieder, was von ihm verlangt werde. Wenn der Trainer ihn verstehe und wisse, wie er ihn anpacken müsse, bekäme er einen Top-Verteidiger, so Hinteregger. Heißt: Unter Baum war dies nicht der Fall. Noch deutlicher wurde Hinteregger jetzt in einem Interview mit TV-Sender Sky Austria. Wörtlich sagte er: "Wenn der Trainer bleibt, gibt es keine Rückkehr." Andererseits erklärte er, ohne Baum könnte er sich eine Zukunft in Augsburg vorstellen.

FCA wird sich kaum unter Druck setzen lassen

Dass sich der FCA derart unter Druck setzen lässt, scheint allerdings ausgeschlossen. Kein Verein will durch Bedingungen eines Spielers seine Handlungsfähigkeit einbüßen. Zudem deutet wenig darauf hin, dass sich der Augsburger Bundesligist von seinem Coach trennen wird. Vorausgesetzt, er bewerkstelligt den Ligaerhalt.

Hinteregger hat durch seine Aussage den Eindruck verstärkt, dass ihm wenig an einer Rückkehr liegt. Stattdessen lobt er ausufernd seinen jetzigen Coach. Unter Adi Hütter ist Hinteregger absolute Stammkraft, zuletzt glänzte er zudem als Siegtorschütze gegen Nürnberg. Nicht nur Hinteregger äußert sich positiv über Hütter, auch dessen Mannschaftskollegen. "Ich habe es noch nie erlebt, dass die Spieler so positiv über einen Trainer reden. Das zeigt, was er für eine gute Arbeit er leistet", betonte der Österreicher, der sich dieser Tage mit seiner Nationalmannschaft auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen (Donnerstag) und Israel (Sonntag) vorbereitet.

FCA hat einst neun Millionen Euro bezahlt

Dem Spieler ist indes bewusst, dass ein Wechsel von etlichen Faktoren abhängt. Sein Vertrag in Augsburg läuft bis Sommer 2021. Letztendlich wird die Ablösesumme entscheidend sein. Der FCA hat im Sommer 2016 neun Millionen Euro für Hinteregger bezahlt, dieser Betrag allein dürfte FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter mit Blick auf die rasant steigenden Ablösesummen zu gering sein. Dessen ist sich Eintracht-Trainer Hütter bewusst. "Augsburg wird ihn uns nicht schenken", sagte der Österreicher bereits im Februar.

