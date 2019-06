vor 34 Min.

Holt sich der FCA Verstärkung aus Nürnberg?

Der FC Augsburg hat laut Medienberichten das Werben um den Nürnberger Mittelfeldspieler Eduard Löwen gewonnen. Wer ist der U21-Nationalspieler?

Der FC Augsburg bastelt offenbar schon fleißig am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Laut Berichten des Kicker und des Fußballportals 90Min haben die Augsburger das Werben um den begehrten Mittelfeldspieler Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg gewonnen.

Eduard Löwen: Lieber zum FC Augsburg als nach Frankfurt?

Eduard Löwen kam beim Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg 22 Mal zum Einsatz und zählte zu den wichtigsten Spielern des Clubs. Wenn der 22-jährige Deutsch-Russe fit war, stand er in der Regel von Anfang an im zentralen Mittelfeld auf dem Platz. Einige Partien verpasste Löwen, der auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt, wegen einer Muskelverletzung. In der abgelaufenen Bundesligasaison erzielte er drei Tore und gab drei Assists.

Als junger Bundesligaprofi mit viel Potential stand Löwen Gerüchten zufolge auf dem Wunschzettel einiger Bundesligavereine - etwa bei der Frankfurter Eintracht. Auch Klubs im Ausland sollen Interesse an Löwen gezeigt haben. Doch Löwen sagte den Frankfurtern den Berichten des Kicker nach ab - weil er lieber nach Augsburg wechseln möchte. Wenige Tage vorher hatte das Fußballmagazin noch berichtet, eine Einigung zwischen Löwen und Frankfurt stünde kurz bevor. Als Ablöse brachte wiederum die Sportbild damals sieben Millionen Euro ins Spiel, die als Ausstiegsklausel in Löwens Vertrag verankert sein soll.

Eduard Löwen ist deutscher U21-Nationalspieler

Laut den neusten Berichten soll es diese Klausel allerdings nicht geben. Transfermarkt.de taxiert Eduard Löwens Wert auf 5,5 Millionen Euro. Angeblich müssten die Augsburger zwischen 6 und 10 Millionen Euro für Löwen bezahlen. Der Vertrag des 1,88 Meter großen Mittelfeldspielers in Nürnberg läuft bis 2022. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft lief Eduard Löwen bisher sieben Mal auf. Vor seinem Wechsel nach Nürnberg spielte er unter anderen in den Jugendteams von Kaiserslautern und Saarbrücken. (lare)

