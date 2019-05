14:05 Uhr

Huub Stevens warnt Schalke vor dem neuen FC Augsburg

Eurofighter, Pokalsieger – Feuerwehrmann? Huub Stevens ist in seiner dritten Amtszeit auf Schalke.

Schalke hat mit dem Derby-Sieg gegen Dortmund Selbstvertrauen getankt. Eine Initialzündung im Abstiegskampf? Huub Stevens mahnt vor dem Spiel gegen den FCA zur Vorsicht.

Von Dominik Durner

Viel heftiger könnten Anspruch und Realität nicht kollidieren als diese Saison auf Schalke. Vizemeister, Champions-Achtelfinalist auf der einen Seite, deprimierende Bundesliga-Tristesse auf der anderen. Die Königsblauen können sich zwar damit rühmen, zu den besten 16 Mannschaften Europas zu gehören. Ihr 15. Platz in der Bundesliga ist hingegen weniger rühmlich. Denn nach 31 Spieltagen ist für den FC Schalke 04 klar: Man steckt mitten im Abstiegskampf. Drei Spieltage vor Schluss haben die Knappen nur sechs Punkte Vorsprung auf Stuttgarts Relegationsplatz.

Der FC Augsburg hat nur einen Punkt Vorsprung vor Schalke

Der FC Augsburg, der nächste Gegner, hat nur ein Pünktchen Vorsprung auf die Schalker. Es ist für die Gelsenkirchener eines von zwei noch ausstehenden direkten Duellen um den Klassenerhalt, beide vor heimischem Publikum. Erst am Sonntag der FCA, dann das möglicherweise relegationsentscheidende Duell mit dem VfB Stuttgart am letzten Spieltag. Eine absurde Wirklichkeit für viele Schalker Fans und Verantwortliche. In die Saison war man als Zweiter der Vorsaison gegangen, zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 durfte man wieder Champions League spielen.

Martin Schmidt will mit dem FC Augsburg am Wochenende den Klassenverbleib feiern. Auf Schützenhilfe will sich der FCA-Coach dabei nicht verlassen. Video: rt1.tv

Die Mannschaft hatte sich in der letzten Saison unter Domenico Tedesco wieder von der "Schalker" Seite gezeigt, sich in Spiele und Duelle hinein "malocht". Daran konnte Schalke in dieser Saison nicht anknüpfen. Die Konsequenz war die Entlassung von Cheftrainer Tedesco und der Rücktritt von Sportvorstand Christian Heidel. Für Tedesco wurde mit Huub Stevens und Mike Büskens ein Trainergespann mit Legenden-Potenzial installiert. Einen sportlichen Aufschwung brachte das zwar nicht, dafür folgte ein denkwürdiger 4:2-Sieg beim Erzrivalen Dortmund. Eine Woche später kommt jetzt der FC Augsburg.

Huub Stevens: "Augsburg spielt einen ganz anderen Fußball als Dortmund"

War der Derbysieg eine Initialzündung? Huub Stevens auf der Pressekonferenz: "Augsburg spielt einen ganz anderen Fußball als Dortmund. Wir müssen hier wieder die richtige Antwort finden. Sie sind in der jetzigen Phase ganz schwer einzuordnen, sie haben einen neuen Trainer mit neuen Gedanken. Deshalb konzentrieren wir uns ganz auf uns selbst. In Dortmund haben wir gezeigt, was wir können. Das muss uns Vertrauen geben."

Themen Folgen