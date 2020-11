08:48 Uhr

Im Test gegen Karlsruhe braucht der FC Augsburg mehr Mut

Heiko Herrlich war mit der Leistung beim 0:3 gegen Hertha BSC nicht einverstanden. Am Donnerstag steht ein Test gegen den Karlsruher SC an.

Plus Gerade gegen Hertha hat Trainer Heiko Herrlich die Entschlossenheit gefehlt. Im Test gegen Karlsruhe will er weiter das Spiel nach vorne verbessern.

Von Marco Scheinhof

Eigentlich hat Heiko Herrlich wenig Grund zur Klage. Zehn Punkte nach sieben Spielen, das ist für den FC Augsburg eine ordentliche Bilanz. „Bis auf Hertha waren die Leistungen immer so, dass wir nah bei den 100 Prozent waren“, sagte der Trainer. Das 0:3 gegen die Berliner am Samstag hat ihm also so gar nicht gefallen. Vor allem auch deshalb, weil die Hertha sich nicht so stark präsentiert hatte wie befürchtet. „Wir haben es aber nicht geschafft, ins letzte Drittel zu kommen“, klagte Herrlich. Das ist nach wie vor das große Problem der Augsburger. Defensiv stehen sie gut, in der Spielgestaltung aber tun sie sich schwer.

Zu wenig gefährliche Aktionen des FCA für ein Heimspiel

Gegen Berlin gab es nur zwei gefährliche Aktionen. Das Abseitstor von André Hahn, bei dem Herrlich nach wie vor die Entscheidung des Schiedsrichterteams anzweifelt, sowie Florian Niederlechners Chance alleine vor Herthas Torwart Alexander Schwolow. „Das ist zu wenig in einem Heimspiel“, klagte Herrlich. Doch woran lag der über weite Strecken ideenlose Auftritt? „Erst nach 20 Minuten haben wir erstmals Kontrolle über den Ball gehabt. Wir waren an dem Tag zu schwach, das können wir besser“, analysierte Herrlich. Der letzte Pass kam oft nicht an, die letzte Überzeugung fehlte. Oder sogar der Mut, nach vorne etwas zu wagen.

„Wir müssen aber auch unser Spiel gegen den Ball verbessern“, forderte Herrlich. Auch hier mutiger sein, das will er sehen. „Mut braucht man nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball“, sagte er. Also den Gegner attackieren, wenn er einen Rückpass spielt und mit dem Rücken zum Spielfeld steht. „Solche Situationen muss man erkennen, wo es geht oder nicht geht“, sagte Herrlich. Und nach vorne müsse weiter an der Passschärfe, Passgenauigkeit und dem Positionsspiel trainiert werden.

Pedersen und Iago fehlen gegen den Karlsruher SC

An diesem Donnerstag gibt es die Möglichkeit, diese Faktoren in einem Testspiel zu üben. Einige Nationalspieler sind zwar unterwegs, der Rest des Kaders bestreitet um (14 Uhr/FCA TV live) ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Karlsruher SC. „Es geht darum, im Rhythmus zu bleiben“, sagte Herrlich. Und Spielern die Möglichkeit über 90 Minuten zu geben, die zuletzt nur wenig Einsatzzeit hatten. Reece Oxford zum Beispiel, oder Rani Khedira, Marco Richter und Florian Niederlechner. Fehlen werden Mads Pedersen (muskuläre Probleme) und Iago, der aus dem Hertha-Spiel noch eine Blessur hat.

Gegen Berlin patzten ausgerechnet die Leistungsträger Felix Uduokhai und Jeffrey Gouweleeuw. „Felix spielt eine überragende Saison und ist sogar zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Am Freitag hat er wahrscheinlich 200 Whats-App-Nachrichten mit Glückwünschen bekommen und sie alle beantwortet, so höflich, wie er ist. Dadurch hatte er vielleicht nicht seine normalen Abläufe. Normalerweise haut er den Ball mit dem Fuß raus, dann passiert der Elfmeter nicht“, meinte Heiko Herrlich.

Im defensiven Mittelfeld hatte er zuletzt auf Carlos Gruezo und Tobias Strobl gesetzt. Gegen Mainz wollte er eine Veränderung und mit Strobl einen Spieler, der viele Spielverlagerungen ermöglicht. Das ging beim 3:1-Sieg gut. Gegen Berlin wollte er dann nicht erneut etwas verändern. „Rani hat es bisher sehr gut gemacht. Ich kann ihm nichts vorwerfen, defensiv ist er ein absoluter Garant. Ich muss mich aber für zwei entscheiden, wenn ich mit der Doppelsechs spiele“, sagte Herrlich. Womöglich kehrt Khedira beim nächsten Auswärtsspiel in Mönchengladbach in die Mannschaft zurück.

Mit der Borussia holte Herrlich vor 25 Jahren den DFB-Pokal, zudem wurde er Torschützenkönig. Dies gelang vor ihm nur Jupp Heynckes und Uwe Rahn. Herrlich hat also noch eine besondere Beziehung an den Niederrhein. „Es ist klar, wer in dem Spiel Favorit ist. Ich fahre aber mit meinen Mannschaften immer gerne nach Gladbach. Mit Bochum habe ich dort gewonnen und auch mit Leverkusen eine gute Bilanz“, sagte der FCA-Trainer.

Kommunikation auf dem Platz kann sich verbessern

Luft nach oben sieht er noch beim Thema Kommunikation auf dem Platz. In den derzeit leeren Stadien ist jedes Kommando zu hören. „Es ist wichtig, dass sich die Jungs gegenseitig coachen. Da ist jeder dazu angehalten, mitzumachen“, sagte Herrlich. Der ein oder andere sei das vielleicht noch nicht so gewohnt oder denke, dass nur Führungsspieler dafür zuständig seien. „Umso höher das Niveau ist, umso lauter wird gecoacht“, erklärte Herrlich.

Eine gute Nachricht hatte der Trainer am Donnerstag zudem zu vermelden: Beim FC Augsburg sind weiterhin alle Corona-Tests negativ. „Es ist immer eine große Freude, wenn die negativ sind. Wir sind froh, dass wir bisher verschont geblieben sind, und hoffen, dass es lange so bleibt“, sagte Herrlich. Aber klar sei nach wie vor: „Es gibt keinen 100-prozentigen Schutz. Mit Maske seinen Partner am Abend zu begrüßen, macht keiner. Das kann man auch nicht erwarten.“

