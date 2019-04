Im Video: Bub aus England baut WWK-Arena mit Legosteinen nach

Die WWK-Arena steht jetzt auch in England - und zwar im Kinderzimmer von Joe Bryant. Er hat das Stadion des FC Augsburg mit Legosteinen nachgebaut.

Joe Bryant ist elf Jahre alt, lebt in Sussex (England) - und liebt den deutschen Fußball. Klingt kurios? Es wird noch viel kurioser! Der Schüler ist auf einer Mission: Er will alle Stadion der Fußballl-Bundesliga nachbauen. Aus Legosteinen.

Warum er das macht? "Bei uns in England sehen mittlerweile alle Stadien gleich aus. Die Atmosphäre in der Bundesliga ist viel besser und lauter“, hat er mal in einem Interview gesagt.

Sein letztes Werk: die Heimstätte des FC Augsburg, die WWK Arena. "Ein wirklich cooles Stadion. Es hat all diese bunten Lichter ringsum", sagt Joe in einem Video, das er auf YouTube hochgeladen hat und ihn vor "Baubeginn" zeigt.

Kurz darauf legt er auch schon los. Auf dem Boden vor dem Hochbett in seinem Kinderzimmer beginnt der Bub zu basteln, setzt einen Stein auf den anderen. Am Ende hat er über 1000 Legos verbaut - und ein echtes Meisterwerk gezaubert.

Das fanden auch die Verantwortlichen des FC Augsburg. Sie feierten die coole Aktion des Elfjährigen auf Twitter.

Das Stadion des FC Augsburg ist freilich nur eines in der langen Lego-Liste des Nachwuchs-Architekten. Mittlerweile ist Joe in ganz Europa unterwegs, baute zum Beispiel das Stadion des belgischen Spitzenclubs RSC Anderlecht nach.

I’m very pleased to say my Lego stadium will stay here at Anderlecht. Perfect home!!! Hope everyone likes it. Thank you @rscanderlecht #rsca #coym #ANDKVK pic.twitter.com/jtsJeWEvzf