vor 16 Min.

Immer wieder sonntags - DFL terminiert FCA-Spiele

Torwart Rafal Gikiewicz fängt den Ball. In den kommenden Wochen soll er das vermehrt am Sonntag machen. Etliche Spiele bestreitet der FC Augsburg am Ende der Woche.

Die Deutsche Fußball-Liga hat die nächsten Spieltage in der Bundesliga terminiert. Nur zwei der nächsten acht Spiele bestreitet der FC Augsburg am Samstag.

Für ihren Stadionbesuch ist den Fußballfans der Samstag als Spieltag am liebsten. Das Spiel wird eingebettet in das Wochenende. In Corona-Zeiten hingegen schenken die Anhänger dem Wochentag weit weniger Beachtung. Läuft eh alles im Fernsehen oder als Stream. Die Fans des FC Augsburg würden in "normalen" Zeiten wohl ob des Terminplans stöhnen, denn in der Rückrunde häufen sich in nächster Zeit die Spiele am Sonntag. Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hat die Spieltage 24 bis 28 genau terminiert.

Am Sonntag gegen Mainz 05, den SC Freiburg und den FC Schalke 04

Nach der Partie bei RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) tritt der FCA am Sonntag gegen Bayer Leverkusen an (13.30 Uhr). Und auch die Spiele danach werden vorwiegend am letzten Tag der Woche angepfiffen. Beim FSV Mainz 05 gastiert der FCA am 28. Februar (15.30 Uhr), beim SC Freiburg am 21. März (18 Uhr) und beim FC Schalke 04 am 11. April (15.30 Uhr).

Außerdem hat der FC Augsburg ein weiteres Spiel an einem Freitagabend, am 12. März empfängt er in heimischer Arena Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr). Lediglich zwei der kommenden acht Bundesliga-Begegnungen bestreitet der FCA zur Bundesliga-Prime-Time am Samstag um 15.30 Uhr: bei Hertha BSC (6. März) und zuhause gegen die TSG Hoffenheim (3. April). (joga)

Die genauen Termine des FC Augsburg:

21. Spieltag : RB Leipzig – FCA (Fr., 12. Februar, 20.30 Uhr)

: – (Fr., 12. Februar, 20.30 Uhr) 22. Spieltag: FCA – Bayer 04 Leverkusen (22., So., 21. Februar, 13.30 Uhr)

– (22., So., 21. Februar, 13.30 Uhr) 23. Spieltag: FSV Mainz 05 – FCA (So., 28. Februar, 15.30 Uhr)

– (So., 28. Februar, 15.30 Uhr) 24. Spieltag: Hertha BSC – FCA (Sa., 6. März, 15.30 Uhr)

– (Sa., 6. März, 15.30 Uhr) 25. Spieltag: FCA – Borussia Mönchengladbach (Fr., 12. März, 20.30 Uhr)

– (Fr., 12. März, 20.30 Uhr) 26. Spieltag: SC Freiburg – FCA (So., 21. März, 18 Uhr)

– (So., 21. März, 18 Uhr) 27. Spieltag: FCA – TSG 1899 Hoffenheim (Sa., 3. April, 15.30 Uhr)

– (Sa., 3. April, 15.30 Uhr) 28. Spieltag: FC Schalke 04 – FCA (So., 11. April, 15.30 Uhr)

Lesen Sie dazu mehr:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen