In Berlin hat der FC Augsburg noch nie gewonnen FC Augsburg

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga laufen die Augsburger einem Sieg in der Hauptstadt hinterher. Für Trainer Baum kam es in der Saison 16/17 knüppeldick.

Von Robert Götz

Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2011 musste der FC Augsburg bisher sechs Mal nach Berlin zum Duell gegen Hertha BSC reisen. Ein Sieg sprang dabei nie heraus. Vier Unentschieden und zwei Niederlagen weist die Statistik auf.

Saison 11/12: Nach dem Bundesliga-Aufstieg gewöhnte sich der FCA in der neuen Spielklasse nur langsam an die höhere Qualität. Das 2:2 beim Mitaufsteiger Berlin war für Trainer Jos Luhukay und sein Team am sechsten Spieltag das dritte Unentschieden. Hajime Hosogai (20.) hatte den FCA in Führung gebracht, Jan-Ingwer Callsen-Bracker erzielte in der 64. Minute den 2:2-Ausgleich. Sebastian Langkamp, der jetzt in Bremen spielt, sah die Rote Karte. Hertha stieg am Ende in der Relegation nach zwei Spielen (1:2, 2:2) gegen Düsseldorf mit Interimstrainer Otto Rehhagel ab. In Düsseldorf spielten sich damals tumultartige Szenen ab.

Saison 13/14: Es war ein trostloses 0:0 im November 2013 in Berlin. Der ehemalige FCA-Trainer Jos Luhukay hatte die Hertha zurück in die Bundesliga geführt und mit Sebastian Langkamp, Hajime Hosogai und Marcel Ndjeng standen drei Ex-Augsburger in der Startelf.

Auch als Favorit konnte der FC Augsburg in Berlin nicht gewinnen

Saison 14/15: Der FCA fuhr als Tabellenfünfter als Favorit am 23. Spieltag nach Berlin, das auf Platz 17 stand. Doch Salomon Kalou gelang auf Vorarbeit des eingewechselten Ex-FCA-Spieler Jens Hegeler das entscheidende 1:0. Doch am Ende der Saison reichte es für den FCA trotzdem zum Einzug in die Euro League.

Saison 15/16: Wieder mal ein 0:0 Ende Januar in Berlin. Diesmal waren die Zeichen aber umgekehrt. Der FCA unter Trainer Markus Weinzierl war Außenseiter beim Tabellendritten Hertha. Doch weder Weinzierl noch Trainer-Kollege Pal Dardai fanden einen taktischen Kniff, um die gegnerische Abwehr zu überwinden.

Saison 16/17: Das 0:2 in Berlin war am 9. April der Tiefpunkt einer desaströsen englischen Woche. Zuvor hatte FCA-Trainer Manuel Baum, der im Dezember Dirk Schuster abgelöst hatte, schon mit 0:6 gegen die Bayern und 2:3 zu Hause gegen Ingolstadt verloren. Die Ära von Baum schien fast schneller zu Ende zu sein, als sie begonnen hatte. Es war die schlechtestes Leistung einer FCA-Mannschaft nach dem Aufstieg. Null Torschüsse sprachen Bände. Für Berlin hatten Brooks und Stocker getroffen. Doch anstatt Baum zu entlassen, hielten die FCA-Verantwortlichen am Trainer fest und es gelang am Ende noch der Klassenerhalt.

Saison 17/18: Nach Toren von Michael Gregoritsch (32.) und Sergio Cordova (61.) sah der FCA wie der sichere Sieger aus, doch Vedad Ibisevic (84./FE) und Davie Selke verhinderten den ersten Bundesliga-Sieg des FCA in Berlin.

