11:22 Uhr

In dieser Tabelle steht der FC Augsburg auf Platz vier

Plus Wenn nur die Tore deutscher Spieler zählen würden, stünde der FC Augsburg in der Tabelle weit vorne. Woran das liegt und was das über den deutschen Fußball aussagt.

Von Christof Paulus

In München geht es am Wochenende für den FC Augsburg um die Meisterschaft. Nicht bei den Junioren oder im E-Sports. Sondern in der Herren-Bundesliga, beim Aufeinandertreffen in der Allianz Arena , vor 75.000 Zuschauern.

