In dieser Tabelle steht der FC Augsburg auf Platz zwei

Plus Wenn nur die Tore deutscher Spieler zählen würden, stünde der FC Augsburg in der Tabelle weit vorne. Woran das liegt und was das über den deutschen Fußball aussagt.

Von Christof Paulus

In München geht es am Wochenende für den FC Augsburg um die Meisterschaft. Nicht bei den Junioren oder im E-Sports. Sondern in der Herren-Bundesliga, beim Aufeinandertreffen in der Allianz Arena, vor 75.000 Zuschauern.

Denn der FC Augsburg steht aktuell mit 40 Punkten auf Platz vier der Tabelle, einen Zähler hinter den Bayern. Das heißt natürlich: Eigentlich nicht. Wer den FCA so weit vorne sehen will, muss aus jedem Bundesligaspiel die Tore von ausländischen Spielern herausrechnen. So erhält man eine Tabelle, in der nur der FC Bayern und Bayer Leverkusen mehr Punkte auf dem Konto haben. Und nur das punktgleiche RB Leipzig mehr Tore erzielt hat. Nur ein deutscher Spieler hat mehr Saisontore als FCA-Stürmer Niederlechner Die drei besten Torschützen des FCA kommen aus Deutschland. Florian Niederlechner hat elf Tore erzielt, in der gesamten Bundesliga hat mit Timo Werner nur ein deutscher Spieler öfter getroffen. In der vereinsinternen Statistik folgen Philipp Max mit sieben und Marco Richter mit vier Toren. Hinzu kommt jeweils ein Treffer von Andre Hahn, Daniel Baier und Eduard Löwen – macht 25 von insgesamt 36 Toren. "Eine spannende Tabelle", sagt Trainer Martin Schmidt. "Leider bringt uns das kein zusätzliches Pünktchen." Erklären kann er den Erfolg in der kuriosen Tabelle dennoch – mit gleich drei Argumenten: Niederlechners Treffsicherheit, der Vielzahl deutscher Offensivspieler beim FCA – und Zufall. Der Blick auf das Ranking wirft die Frage auf, warum offenbar einige der besten deutschen Angreifer nicht bei einem Spitzenklub der Bundesliga spielen, sondern in Augsburg: Der FCA belegt schließlich derzeit in der offiziellen Bundesliga-Tabelle Platz 13 mit 27 Punkten. Schon lange wird dem deutschen Fußball ein Stürmer-Problem nachgesagt. Der letzte deutsche Torschützenkönig in der Bundesliga war Stefan Kießling 2013, Bundestrainer Joachim Löw setzt auf den gelernten Rechtsaußen Serge Gnabry im Sturmzentrum. Für FCA-Trainer Schmidt sind die besten Angreifer der Bundesliga Ausländer, das sei in anderen Ländern aber genauso. Mit Gnabry oder dem Leverkusener Kevin Volland fallen ihm auch deutsche Top-Stürmer ein. Aber: "Die große Anzahl davon gibt es in Deutschland nicht, glaube ich." Der FC Augsburg hätte mehrere Niederlagen in Siege umgewandelt Der FCA jedenfalls hätte in dieser Saison gleich mehrere Niederlagen in Siege umgewandelt, wenn nur Tore von Deutschen gezählt hätten: Das 2:3 gegen Schalke 04 wäre 1:0 ausgegangen, das 1:3 gegen RB Leipzig ebenfalls und gegen Borussia Dortmund hätte der Endstand 3:1 statt 3:5 gelautet. Selbst beim 0:5-Debakel in Frankfurt hätte der FCA noch einen Punkt mitgenommen. Angesichts der vielen Konjunktive überrascht es nicht, dass Schmidt die Statistik "nicht relevant" findet. Zur Wahrheit gehört auch: Zählten nur Tore ausländischer Spieler, wäre Augsburg auf Platz 16. Die Tabelle hängt zudem stark davon ab, welche Spieler für die Gegentore erzielt haben – und das ist für die Verteidigung oft zufällig. So stehen die Bayern auf Platz eins, obwohl die 25 Tore des Polen Robert Lewandowski wegfallen würden – weil nur sechs Gegentore von Deutschen erzielt wurden. Doch einen Zweck erfüllt die Tabelle sicher: Balsam für die FCA-Seele im Abstiegskampf. Lesen Sie dazu auch: Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Mit Philipp Max in der Kältekammer: Erholung bei minus 110 Grad

