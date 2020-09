vor 16 Min.

Jetzt können sich auch FCA-Mitglieder Karten für das BVB-Spiel kaufen

In der WWK-Arena, der Heimat des FC Augsburg, findet am Samstag das erste Heimspiel vor Zuschauern seit Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Gegner ist Borussia Dortmund. Wir sagen, wie Fans an Tickets kommen.

Ab sofort sind auch für Mitglieder Karten für das FCA-Spiel zu haben. Möglicherweise muss man dafür allerdings schnell sein.

Für das erste Heimspiel vor Zuschauern in der WWK-Arena hat der FC Augsburg noch 600 Karten übrig, die ab Donnerstag, 14 Uhr, ausschließlich Mitgliedern zum Verkauf bereitstehen. Von Dienstag an hatten lediglich Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit, sich eines der 6000 Tickets für das Spiel am Samstag gegen Borussia Dortmund zu sichern.

FCA-Heimspiel gegen Borussia Dortmund immer noch nicht ausverkauft

Allerdings wurden offensichtlich nicht alle Tickets verkauft, so dass nun sämtliche Mitglieder die Möglichkeit haben, sich um Tickets zu bewerben. Wie schon in der ersten Verkaufsphase gilt das Prinzip: First come, first serve. Die Karten gehen an jene, die sich am schnellsten darum kümmern.

Ab 14 Uhr haben alle Mitglieder die Berechtigung, über ihren Login im FCA-Online-Ticketshop ein Ticket zu buchen. Es besteht, wie auch im Dauerkarten-Vorverkauf, ebenfalls die Möglichkeit, in einer Buchung für mehrere Mitglieder und Dauerkarteninhaber Tickets zu erwerben, um in den angebotenen 2er- oder 4er-Sitzgruppen zusammenzusitzen. Die Eintrittskarten sind für einen einheitlichen Preis von 15 Euro zu haben.

Erstes Heimspiel vor Fans: Jetzt haben auch Mitglieder die Chance auf Tickets

Seit Corona das Geschehen bestimmt, ist das Spiel gegen Borussia Dortmund das erste Heimspiel des FC Augsburg, das zumindest wieder teilweise für Fans geöffnet ist. Laut des Hygienekonzeptes der Deutschen Fußball Liga (DFL) dürfen bis zu 20 Prozent der Stadionkapazität genutzt werden. Dabei gilt allerdings ein striktes Stehplatzverbot. Zudem wird in der Arena auch kein Alkohol ausgeschenkt.

Der FC Augsburg ist mit einem 3:1-Sieg in die Saison gestartet und hat nun die Möglichkeit, den Bundesligaauftakt zu vergolden. (AZ)

