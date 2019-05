12:46 Uhr

Jetzt live: Der FCA startet mit Schieber und Koo auf Schalke

Der Klassenerhalt ist zwar schon geschafft, dennoch will der FC Augsburg den ersten Sieg auf Schalke holen. Mit dieser Mannschaft geht der FCA ins Rennen.

Es hat ein bisschen was von Schaulaufen, was am Sonntag in der Arena auf Schalke stattfindet. Denn durch die Niederlage des VfB Stuttgart in Berlin hat der FC Augsburg den Klassenerhalt sicher, während ein Abstieg des FC Schalke 04 nur noch äußerst theoretisch möglich ist. FCA-Trainer Martin Schmidt will mit seinem Team aber dennoch noch etwas Historisches schaffen.

Denn bislang hat der FCA in sieben Versuchen noch nie auf Schalke gewonnen. Nur einen Punkte holte der FCA bislang - im Oktober 2016 gelang ein 1:1 . Trainer war damals Dirk Schuster. Sonst gab es ausschließlich Niederlagen. Die höchste Pleite war im Oktober 2013 eine 1:4-Niederlage.

Für Martin Schmidt ist der Klassenerhalt gleichbedeutend mit einer Vertragsverlängerung: Denn der bislang bis 2020 gültige Vertrag des Schweizers verlängert sich damit um ein weiteres Jahr bis 2021. Diese Klausel hatten die Verantwortlichen des Bundesligisten bei Schmidts Vorstellung vor knapp einem Monat öffentlich gemacht - nun greift sie.

Julian Schieber und Ja-Cheol Koo starten, Richter und Danso auf der Bank

Für das Auswärtsspiel auf Schalke vertraut Schmidt folgender Mannschaft:

Kobel - Schmid, Gouweleeuw, Khedira, Stafylidis - Baier - Hahn, Koo, Gregoritsch, Max - Schieber.

Das sind zwei Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel gegen Bayer Leverkusen: Marco Richter und Kevin Danso rotieren auf die Bank, während Julian Schieber und Ja-Cheol Koo neu in der Startelf sind. Für den Innenverteidiger Danso rückt Khedira nach hinten, Schieber ersetzt Richter im Sturmzentrum.

Auch die Aufstellung des FC Schalke 04 ist da:

Für Schmidt selbst hat sich in den vergangenen Tagen hat sich persönlich einiges geändert, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte. "Ich habe in der Stadt jetzt eine schöne Wohnung gefunden und bin jetzt trotz der Intensität der vergangenen Wochen hier angekommen.

Ich kann mittlerweile sogar von der Maximilanstraße ohne Navi zum Training und wieder zurück fahren", lacht Schmidt. Er hat sich schon vorgenommen, jetzt heimisch zu werden: "Ich bin ja einer, der gerne in der Stadt spazieren geht und in einem Caféhaus mal Zeitung liest. Das mache ich jetzt auch schon ein bisschen, aber eher etwas zaghaft, weil wir ja sportlich noch einige schwere Hürden überspringen müssen", so der Trainer.

