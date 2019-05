vor 33 Min.

Jonathan Schmid wechselt zum SC Freiburg

Nach drei Jahren in Augsburg kehrt der Franzose zu seinem Jugendverein zurück. Beim FCA war der 28-jährige Franzose vergangene Saison Stammspieler.

Der FC Augsburg verliert einen Stammspieler an einen Ligakonkurrenten: Wie der FCA bekannt gab, wechselt Jonathan Schmid zum SC Freiburg. Schmid kam in den vergangenen drei Jahren in Augsburg auf 78 Bundesligaspiele. In der vergangenen Spielzeit war der Franzose uneingeschränkter Stammspieler beim FCA. In 28 Spielen erzielte er drei Tore - alle per direkt verwandelten Freistoß - und gab sieben Vorlagen. Weil Schmid beim FCA noch einen Vertrag bis 2020 hatte, wird eine Ablösesumme fällig. Über deren Höhe haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Der 28-Jährige betont in der Pressemitteilung des FCA, dass auch private Gründe für den Wechsel ausschlaggebend waren: "Mein Sohn kommt in den nächsten Monaten in die Schule. Daher haben wir uns als Familie entschlossen, uns wieder Richtung Heimat zu orientieren." Beim FCA habe er sich zwar "unheimlich wohl gefühlt" - nun sei es aber an der Zeit, wieder näher ans Elsass zu ziehen.

FCA-Manager Stefan Reuter muss nun Ersatz für Schmid beschaffen

FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter äußert sich zu dem Wechsel wie folgt: "Wir bedanken uns bei Jonathan Schmid für seinen Einsatz für den FCA in den letzten Jahren. Johnny ist ein Familienmensch und hat seinen Wechselwunsch mit familiären Gründen untermauert. Da sein Vertrag nach der kommenden Saison ausgelaufen wäre und eine Verlängerung aus genannten Gründen nicht möglich war, haben wir eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung angestrebt und nun auch gefunden."

Wir suchen nun den FCA-Spieler der Saison. Zur Wahl stehen alle Spieler mit mindestens fünf Liga-Einsätzen.

23 Bilder Jetzt abstimmen: Wer ist der FCA-Spieler der Saison? Bild: Ulrich Wagner

Vom SC Freiburg hatte der FCA zu Beginn der Woche bereits Stürmer Florian Niederlechner verpflichtet. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Wechsel von Schmid abgezeichnet. Es ist anzunehmen, dass sich beim FC Augsburg personell noch einiges tun wird - denn Schmid war auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Raphael Framberger, der die Position auch spielen kann, hat im Januar einen Kreuzbandriss erlitten und wird erst in einigen Monaten wieder fit sein. Bereits zuvor war bekannt worden, dass der FCA Marvin Friedrich von Union Berlin zurückgeholt hat. Ob der Innenverteidiger aber tatsächlich für Augsburg auflaufen wird, ist fraglich. (eisl, AZ)

Themen Folgen