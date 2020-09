vor 52 Min.

Jubel nach 27 Sekunden: Wie Marco Richter das schnellste FCA-Tor schoss

Plus Marco Richter gelingt das schnellste eigene Tor der FCA-Bundesligageschichte. Ein Spieler war noch fixer - der trug aber kein Augsburger Trikot.

Von Marco Scheinhof

Seine Schwester kam zu spät. Wer hätte auch ahnen sollen, dass ausgerechnet gegen den FC Bayern gleich in der ersten Minute ein Tor fällt. Gut, im Februar 2019 hatte es einen Hinweis darauf gegeben, dass so etwas möglich ist. Da hatte Leon Goretzka für das schnellste Tor des FC Augsburg in dessen Bundesligageschichte gesorgt. Nach 13 Sekunden hat Goretzka da getroffen. Dumm nur, dass der in München angestellt ist. Am Ende hieß es dennoch 3:2 für die Bayern, wodurch sich deren Nachdenken über das fixe Tor recht schnell erledigt hatte.

Beim FCA dagegen ging es in der bisherigen Bundesligageschichte nie mehr so schnell. Am nächsten kam da noch Marco Richter. Bei ihm dauerte es am 19. Oktober 2019 27 Sekunden. Wieder gegen die Bayern. Seine Schwester hatte es da noch nicht einmal auf ihren Platz in der WWK-Arena geschafft.

Richter erinnert sich an das Tor: "Ein überragendes Gefühl"

"Es ging alles sehr, sehr schnell", erinnert sich Richter. Er hat die Szene noch genau im Kopf. Zunächst ist er daran beteiligt, dass sich die Augsburger einen Einwurf tief in der Hälfte des FC Bayern erkämpfen. Dann kommt der Ball über Rani Khedira zu Richter, der plötzlich nur noch Manuel Neuer vor sich hat. Nur noch? "Gegen Manuel Neuer ist es natürlich noch einmal schwieriger, ein Tor zu erzielen", sagt Richter. Gegen einen der weltbesten Torhüter. Richter hat aber gar nicht die Zeit, lange zu überlegen. "Man versucht einfach, den Ball reinzuhauen. Egal wer im Tor steht", sagt er. Irgendwie gelingt ihm das, "der Ball rutscht ins kurze Eck", so Richter. Neuer liegt am Boden, Richter dreht jubelnd ab und lässt sich feiern. "Das war ein überragendes Gefühl", sagt der 22-Jährige. Mit einem so frühen Tor hatte kaum einer gerechnet.

Die Marschroute der Augsburger ist an diesem Nachmittag klar. Sie wollen den FC Bayern von Beginn an unter Druck setzen. Sie greifen früh an und wollen die Münchner zu Fehler zwingen. Die machen die zwar selten, sie kommen aber vor. Gerade in der Anfangsphase, wenn sich alle Akteure erst noch finden müssen. Richter hat das ausgenutzt.

Alfred Finnbogason trifft noch zum Ausgleich für den FC Augsburg

Der frühe Treffer habe ein gutes Gefühl gegeben, Aufwind für die kommenden Minuten, sagt der Offensivspieler. Am Ende reicht es immerhin zu einem 2:2 gegen den Rekordmeister, da Alfred Finnbogason in der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich trifft. "Das haben wir uns am Ende auch verdient", sagt Richter. Für den FCA ist es zudem die richtige Antwort nach der 1:5-Klatsche eine Woche zuvor bei Borussia Mönchengladbach.

An ein ähnlich schnelles Tor in seiner Karriere kann sich Marco Richter nicht erinnern. "Unter einer Minute war es bis dahin nie", sagt er. Offenbar hat es gerade das Spiel gegen den FC Bayern gebraucht, um das zu ändern. Bei den Münchnern spielte er sieben Jahre in der Jugend, ehe er 2011 in seine Heimat nach Augsburg zurückkehrte. Umso schöner war damals dann der schnelle Treffer.

Richter hat bisher neun Tore in der Bundesliga erzielt und auch mit seiner spektakulären Spielwiese auf sich aufmerksam gemacht. Doch bisher bissen sich die Interessenten an der harten Verhandlungstaktik der FCA-Führung die Zähne aus. Vergangene Saison bemühte sich Gladbach vergeblich um den Stürmer, jetzt scheiterte der 1. FC Köln. Der Bundesliga-Konkurrent wollte die vom FCA erwünschte Ablösesumme von mindestens zehn Millionen Euro für Richter (Vertrag bis 2023) nicht zahlen. Jetzt hat man dafür den Unioner Sebastian Andersson verpflichtet. Für geschätzte sechs Millionen Euro.

